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Под зданием ГБР после допроса Порошенко произошли стычки

Новости » Политика    25.07.2019 - 17:17
Под зданием ГБР после допроса Порошенко произошли стычки
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

На автомобиль Порошенко напали возле здания

После допроса пятого президента Украина Петра Порошенко в Государственном бюро расследований произошли стычки. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в то время, пока Порошенко допрашивали в Госбюро расследований, небольшие акции проводили его сторонники и противники.

Позже президент покинул ГБР и сел в автомобиль, но при попытке отъехать от здания один из противников прыгнул на капот. После этого на месте завязалась потасовка, в том числе с применением слезоточивого газа.

 

видео (t.me/worldprotest)

Как сообщало РБК-Украина, пятый президент Украины Петр Порошенко  25 июля пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Спикер ГБР Анжелика Иванова сказала, что следователи начали допрашивать Порошенко по делу купли-продажи столичного завода "Кузня на Рыбальском".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Госбюро расследований вызывали пятого президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, однако он не пришел.

Кроме того, заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов подавал в ГБР заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Труба ранее говорил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений" Порошенко и введения военного положения.

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