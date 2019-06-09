Готов рискнуть всем: Усик сделал громкое заявление

Усик и Мохаммед Али – украинский боксер сделал громкое заявление (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Бой между Александром Усиком и Мохаммедом Али – самый ожидаемый турнир, по мнению украинского спортсмена

Александр Усик и Моххамед Али могут сразиться в Хэвивейте. Украинский боксер заявил, что ему нравится идея проведения этого боя, так как этот турнир для него особый, хотя он и не уверен, что это возможно. Комментируя возможный бой Усик добавил, что хотел бы собрать все пояса в супертяжелом весе. Об этом пишет Boxingnews24.com.

"Почти год прошел с момента финала турнира Мохаммеда Али. Было бы действительно здорово, если бы WBSS решили провести его в супертяжелом весе. Было бы очень интересно, но я не знаю, возможно ли это. Когда я услышал, что подобный турнир состоится в тяжелом весе и будет назван в честь великого Али, а на кону будут все четыре пояса, то подумал, что это знак. Я думал так, что должен участвовать и пусть мне поможет Бог. Очень счастлив, что сделал это. Не думаю, что этот турнир что-то когда-нибудь затмит", – сказал Усик.

Усик и Мохаммед Али – украинский боксер сделал громкое заявление (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Как известно, Усик выиграл турнир Мохаммеда Али в крузервейте, по ходу турнира одолев немца Марко Хука, латыша Майриса Бриедиса, а в финале расправившись в Москве с россиянином Муратом Гассиевым.

Сейчас в Усика остается только один чемпионский пояс IBF в тяжелом весе. Перед тем в Усика забрали чемпионский титул WBA, после чего он потерял звание абсолютного чемпиона мира. Накануне у Александра забрали и пояс WBC. Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец готов отдать все свои чемпионские пояса.

Напомним, ранее мы писали, что Усик ориентировочно дебютирует в супертяжелом весе в сентябре.

Также сообщалось, что Усику предложили российское гражданство.