Усику предложили российское гражданство: боксер поразил ответом

Усику предложили российское гражданство (фото: РБК-Украина)

Усик рассказал, как Россия предлагала ему гражданство

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, как относится к украинскому языку, а также о предложении от России выступать под флагом с триколором. Об этом чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе рассказал в одном из интервью.

Усик утверждает, что своим языком считает украинский, хотя сам рос в регионе, где практически все говорят по-русски. Боксер признается, что это наложило определенный отпечаток на его дальнейшую жизнь и потому в быту он чаще говорит по-русски.

"Чувствую, что мой украинский не идеален, а на суржике говорить не хочу. Впрочем, обещаю, что вскоре буду публично говорить на украинском языке", - сообщил чемпион мира в тяжелом весе.

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Также Усик сообщил, что Россия находится в списке стран, которые предлагали ему гражданство и возможность выступать под своим национальным флагом. "Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда останусь украинцем", - сообщил спортсмен.

Напомним, что Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Точная дата боя пока неизвестна, но предполагается, что поединок состоится 17 или 25 мая.

Ранее Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну. Об этом сам боксер сказал в одном из последних интервью.

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