ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Усику предложили российское гражданство: боксер поразил ответом

STYLERПерсоны    20.04.2019 - 17:25
Усику предложили российское гражданство: боксер поразил ответом
Усику предложили российское гражданство (фото: РБК-Украина)

Усик рассказал, как Россия предлагала ему гражданство

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, как относится к украинскому языку, а также о предложении от России выступать под флагом с триколором. Об этом чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе рассказал в одном из интервью.

Усик утверждает, что своим языком считает украинский, хотя сам рос в регионе, где практически все говорят по-русски. Боксер признается, что это наложило определенный отпечаток на его дальнейшую жизнь и потому в быту он чаще говорит по-русски.

"Чувствую, что мой украинский не идеален, а на суржике говорить не хочу. Впрочем, обещаю, что вскоре буду публично говорить на украинском языке", - сообщил чемпион мира в тяжелом весе.

Усику предложили российское гражданство: боксер поразил ответомФото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Также Усик сообщил, что Россия находится в списке стран, которые предлагали ему гражданство и возможность выступать под своим национальным флагом. "Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда останусь украинцем", - сообщил спортсмен.

Напомним, что Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Точная дата боя пока неизвестна, но предполагается, что поединок состоится 17 или 25 мая.

Ранее Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну. Об этом сам боксер сказал в одном из последних интервью.

Мы также писали о том, что Усик попал в скандал из-за своей публикации в честь начала Великого поста.

Поветкин согласился на бой с Усиком уже после договоренности с Такамом Он приходил во сне: Усик рассказал о смерти отца
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Александр Усик
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь