Готовий ризикнути всім: Усик зробив гучну заяву

Усик і Мохаммед Алі – український боксер зробив гучну заяву (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Бій між Олександром Усіком і Мохаммедом Алі – найбільш очікуваний турнір, на думку українського спортсмена

Олександр Усик та Моххамед Алі можуть битися в Хевівейті. Український боксер заявив, що йому подобається ідея проведення цього бою, так як цей турнір для нього особливий, хоча він і не впевнений, що це можливо. Коментуючи можливий бій Усик додав, що хотів би зібрати всі пояси в суперважкій вазі. Про це пише Boxingnews24.com.

"Майже рік пройшов з моменту фіналу турніру Мохаммеда Алі. Було б дійсно здорово, якщо б WBSS вирішили провести його в суперважкій вазі. Було б дуже цікаво, але я не знаю, чи це можливо. Коли я почув, що подібний турнір відбудеться у важкій вазі і буде названий на честь великого Алі, а на кону будуть всі чотири пояси, то подумав, що це знак. Я думав так, що повинен брати участь і хай мені Бог допоможе. Дуже щасливий, що зробив це. Не думаю, що цей турнір щось коли-небудь затьмарить", – сказав Усик.

Усик і Мохаммед Алі – український боксер зробив гучну заяву (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Як відомо, Усик виграв турнір Мохаммеда Алі в крузервейте, по ходу турніру здолав німця Марко Хука, латиша Майриса Бриедиса, а у фіналі розправившись в Москві з росіянином Муратом Гассиевым.

Зараз в Усика залишається тільки один чемпіонський пояс IBF у важкій вазі. Перед тим в Усика забрали чемпіонський титул WBA, після чого він втратив звання абсолютного чемпіона світу. Напередодні у Олександра забрали і пояс WBC. Промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що українець готовий віддати всі свої чемпіонські пояси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Усик орієнтовно дебютує в суперважкій вазі у вересні.

Також повідомлялося, що Усику запропонували російське громадянство.