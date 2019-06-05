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WBC лишил Усика титула в тяжелом весе

Новости » Спорт    05.06.2019 - 09:06
WBC лишил Усика титула в тяжелом весе
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Украинский боксер стал "чемпионом в отпуске"

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что титул в тяжелом весе, ранее принадлежавший Александру Усику, отныне является вакантным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Решение было принято из-за предстоящего дебюта украинского боксера в супертяжелом весе. Теперь Усик называется "чемпионом в отпуске" и может претендовать на этот пояс в любое время, если он захочет вернуться в тяжелый дивизион.

Вакантный титул WBC в тяжелом весе будет разыгран 15 июня в Риге между Маирисом Бридисом и Кшиштофом Гловацки.

Напомним, ранее Усик отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA в тяжелом весе, которая обязала украинца провести защиту пояса.

Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. Его возвращение на ринг ожидается в сентябре.

Усик ориентировочно дебютирует в супертяжелом весе в сентябре Дебют Усика в супертяжелом весе отложен
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