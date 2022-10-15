У Гостомелі ожила "Мрія": відео і фото унікального муралу

Величезний мурал з'явився у парку "Щасливий". На створення малюнка пішло близько 300 кілограмів фарби, а загальна площа художнього твору - 1179 квадратних метрів.

Відкрили мурал "Мрія" на День народження міста Гостомель, який випадає якраз на важливі свята для всіх українців: Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника і захисниць України, створення УПА та День українського козацтва - 14 жовтня.

Мурал із "Мрією" у парку "Щасливий" в Гостомелі (фото: facebook.com/VictoryofUkraine)

У створенні гігантського малюнка взяли участь мешканці Гостомелю - як дорослі, так і діти. До речі, маленькі художники ще й залишили жовті та блакитні відбитки рук на малюнку, прикрасивши мурал такими підписами співавторів.

За словами автора ідеї, художника Сергія Редьоги, у малюнку зосереджено елементи, які несуть у собі глибоку символіку величності українського народу.

У Гостомелі створили мурал із зображенням нашого літака-літака "Мрія" (фото: facebook.com/VictoryofUkraine)

"Наприклад, для довгої алеї взято візерунок української вишиванки, який символізує здоров'я та красу, щасливу долю й родову пам'ять, порядність та чесність, любов та святковість", - розповів він.

Художник додав, що також вишиванка - це й оберіг, і багатство нації, що несе в собі глибинний зміст, а вишивані орнаменти містять зашифроване послання наших пращурів.

Діти активно допомагали у створенні муралу (фото: facebook.com/VictoryofUkraine)

"На малюнку вона простягається, як рушник, який брали із собою в дорогу чумаки, військові, заробітчани та усі, хто надовго відлучався від рідної домівки", - пояснює Редьога.

Далі на малюнку йде зображення літака "Мрія" на фоні петриківського розпису, у якому теж криється глибока символіка, наприклад - вершина краси природи та краса рідного краю, дівочої краси, сонця, пробудження та відродження.

Відео: у Гостомелі відкрили мурал "Мрія"