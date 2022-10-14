"Дорога додому": у Львові з'явився 30-метровий мурал про місто-герой Маріуполь (фото)

У Львові на День захисників та захисниць України відкрили мурал на честь Маріуполя - 30-метровий стінопис під назвою "Дорога додому" показує епізоди героїчної оборони цієї твердині на Азові, її мужніх воїнів та мешканців, зруйновані російськими окупантами будинки, локації та об'єкти.

Про це 14 жовтня передали у прес-службі Львівської міської ради.

Новий мурал з'явився на будівлі на площі Галицькій, розташований біля центру підтримки переселенців "Я - Маріуполь".

Автором стінопису став Дмитро Вовк із Маріуполя. Нинішній мурал - його перша робота у Львові.

У Львові на площі Галицькій відкрили мурал про Маріуполь (фото: Роман Балук і Роман Кайман / city-adm.lviv.ua)

На створення вуличного живопису пішло близько двох тижнів. Як зазначає сам художник, завершити мурал міг і швидше, але постійні повітряні тривоги відтягували момент закінчення роботи.

На муралі "Дорога додому" є експозиції, присвячені Азовсталі, площі Свободи та Миру, зруйнованому російськими бомбами драмтеатру та будинкам зі шпилем.

Мурал "Дорога додому", присвячений Маріуполю (фото: Роман Балук і Роман Кайман / city-adm.lviv.ua)

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, це - ознака жаху та воєнних злочинів, які скоїла країна-агресор РФ в українському місті.

"Вони зруйнували драматичний театр у той час, коли там перебувала моя мама з моїм братом та татом. Вони ховались там та рятували свої життя. Цю будівлю зруйнували, скинувши на неї з літака дві бомби. Тепер все це - про наше бажання: у якому б місті ми не були, ми маємо наш шлях додому. Ми хочемо, аби перемога настала якнайшвидше та над Маріуполем замайорів прапор України", - зазначив градоначальник.

До відкриття муралу долучились мери Львова Андрій Садовий та Маріуполя Вадим Бойченко (фото: Роман Балук і Роман Кайман / city-adm.lviv.ua)