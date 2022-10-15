В Гостомеле ожила "Мрия": видео и фото уникального мурала

Огромный мурал появился в парке "Счастливый". На создание рисунка ушло около 300 килограмм краски, а общая площадь художественного творения - 1179 квадратных метров.

Открыли мурал "Мрия" в День рождения города Гостомель, который выпадает как раз на важные праздники для всех украинцев: Покровы Пресвятой Богородицы, День защитника и защитниц Украины, создание УПА и День украинского казачества - 14 октября.

Мурал с "Мрией" в парке "Счастливый" в Гостомеле (фото: facebook.com/VictoryofUkraine)

В создании гигантского рисунка приняли участие жители Гостомеля - как взрослые, так и дети. Кстати, маленькие художники еще и оставили желтые и голубые отпечатки рук на рисунке, украсив мурал такими подписями соавторов.

По словам автора идеи, директора БФ "Победа Украины", художника Сергея Редьоги, в рисунке сосредоточены элементы, которые несут в себе глубокую символику величества украинского народа.

В Гостомеле создали мурал с изображением нашего самолета-самолета "Мрия" (фото: facebook.com/VictoryofUkraine)

"Например, для длинной аллеи взят узор украинской вышиванки, символизирующий здоровье и красоту, счастливую судьбу и родовую память, порядочность и честность, любовь и праздничность", - рассказал он.

Художник добавил, что также вышиванка - это и оберег, и богатство нации, несущее в себе глубинный смысл, а вышитые орнаменты содержат зашифрованное послание наших предков.

Дети активно помогали создавать мурал (фото: facebook.com/VictoryofUkraine)

"На рисунке она простирается, как рушнык, который брали с собой в дорогу чумаки, военные, гастарбайтеры и все, кто надолго отлучался от родительского дома", - объясняет Редьога.

Далее на рисунке идет изображение самолета "Мрия" на фоне петриковской росписи, в котором тоже кроется глубокая символика. Например: вершина красоты природы и красота родного края, девичьей красоты, солнца, пробуждения и возрождения.

Видео: в Гостомеле открыли мурал "Мрия"