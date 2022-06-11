Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт "Мрия" в Гостомеле (фото)
В Гостомеле после войны могут построить новый международный аэропорт "Мрия". Если это произойдет, украинцам для полетов в Европу не нужно будет ехать в "Жуляны" или "Борисполь".
Новый проект разработала архитектор Оксана Оксюковская, при поддержке преподавателей архитектурного факультета КНУСА, сообщается в неофициальном сообществе "Антонов".
Что предлагает архитектор
- По проекту предлагается устройство подъездных дорог от Киева в Гостомель и аэропорт.
- Устройство второй взлетно-посадочной полосы, запроектированной КиевЗНИИЭП.
- Организация терминала на основе двух взлетно-посадочных полос, с возможностью расширения до крупного транспортного хаба.
- Устройство отдельного места под мемориал самолета "Мрия".
Как может выглядеть фантастический аэропорт
Так может выглядеть международный аэропорт в Гостомеле (фото: Facebook/Антонов)
"Пассажирский терминал "Мрия" в городе-герое Гостомеле – это взгляд в будущее! Проект предоставит большую перспективу на развитие столицы и пригородов. Это мощный противовес аэропорта "Борисполь" и возможность освободить столицу от аэропорта "Киев", отдав освобожденные территории под развитие столицы", - считает автор проекта.
Как выглядел аэродором "Антонов" в Гостомеле ранее
Аэродром Гостомель до войны выглядел так (фото: ru.wikipedia.org/wiki/Антонов)
Напомним, что во время высадки российского десанта в Киевскую область на территории аэродрома "Антонов" шли жестокие бои. Оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал людям, что страна обязательно создаст еще одну "Мрию". Для этого потребуется миллиард долларов.
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Интересно, что в государственном предприятии "Антонов" подсчитали, сколько будет стоить достроить легендарный АН-225 "Мрия", который является копией того самолета, что уничтожили российские оккупанты под Гостомелем.