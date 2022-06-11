ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт "Мрия" в Гостомеле (фото)

Новина українською →
Гостомель, Суббота 11 июня 2022 09:19
Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт "Мрия" в Гостомеле (фото) Фото: Как может выглядеть аэропорт в Гостомеле (Facebook/Антонов)
Автор: Людмила Жукова

В Гостомеле после войны могут построить новый международный аэропорт "Мрия". Если это произойдет, украинцам для полетов в Европу не нужно будет ехать в "Жуляны" или "Борисполь".

Новый проект разработала архитектор Оксана Оксюковская, при поддержке преподавателей архитектурного факультета КНУСА, сообщается в неофициальном сообществе "Антонов".

Что предлагает архитектор

  • По проекту предлагается устройство подъездных дорог от Киева в Гостомель и аэропорт.
  • Устройство второй взлетно-посадочной полосы, запроектированной КиевЗНИИЭП.
  • Организация терминала на основе двух взлетно-посадочных полос, с возможностью расширения до крупного транспортного хаба.
  • Устройство отдельного места под мемориал самолета "Мрия".

Как может выглядеть фантастический аэропорт

Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт &quot;Мрия&quot; в Гостомеле (фото)Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт &quot;Мрия&quot; в Гостомеле (фото)Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт &quot;Мрия&quot; в Гостомеле (фото)Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт &quot;Мрия&quot; в Гостомеле (фото)Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт &quot;Мрия&quot; в Гостомеле (фото)Так может выглядеть международный аэропорт в Гостомеле (фото: Facebook/Антонов)

"Пассажирский терминал "Мрия" в городе-герое Гостомеле – это взгляд в будущее! Проект предоставит большую перспективу на развитие столицы и пригородов. Это мощный противовес аэропорта "Борисполь" и возможность освободить столицу от аэропорта "Киев", отдав освобожденные территории под развитие столицы", - считает автор проекта.

Как выглядел аэродором "Антонов" в Гостомеле ранее

Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт &quot;Мрия&quot; в Гостомеле (фото)

Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт &quot;Мрия&quot; в Гостомеле (фото)Аэродром Гостомель до войны выглядел так (фото: ru.wikipedia.org/wiki/Антонов)

Напомним, что во время высадки российского десанта в Киевскую область на территории аэродрома "Антонов" шли жестокие бои. Оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал людям, что страна обязательно создаст еще одну "Мрию". Для этого потребуется миллиард долларов.

Читайте также, как выглядел самый большой в мире самолет"Мрия" после нашествия оккупантов в Киевскую область.

Интересно, что в государственном предприятии "Антонов" подсчитали, сколько будет стоить достроить легендарный АН-225 "Мрия", который является копией того самолета, что уничтожили российские оккупанты под Гостомелем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гостомель
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее