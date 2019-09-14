У гостей шок: Собчак устроила секс-представление на собственной свадьбе (видео +18)

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова бьет рекорды по неоднозначности и скандальности мероприятия. Помимо того, что мероприятие проходило в траурных тонах, а к ЗАГСу приехал катафалк, бывшая кандидатка в президенты РФ устроила секс-представление во время вечеринки после официального заключения брака. Об этом сообщает Telegram-канал Super, опубликовавший неоднозначное видео.

Ксения Собчак и Константин Богомолов в ходе своей свадьбы, которая прошла минувшей ночью в Музее Москвы, устраивали друг для друга сюрпризы. Сначала Ксения спела для возлюбленного, затем микрофон в руки взял Константин. Но затем Собчак просто поразила всех собравшихся эротическим танцем под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня".

Свадьба Собчак и Богомолова - невеста устроила секс-представление при гостях (видео: youtube.com)

В ходе шоу телеведущая появилась в корсете и с оголенными ногами. На правой ноге журналистки была красная подвязка. Собчак исполнила пластичный танец, в том числе и лежа на сцене, в то время, как из динамиков неслось: "Войди в меня, Войди в мои сны, Войди в мои сны, Они так влажны".

Напомним, что ранее экс-муж Собчак лишился крупной суммы денег.