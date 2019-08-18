Экс-муж Собчак лишился крупной суммы денег: что произошло

Максим Виторган (фото: instagram.com/mvitorgan)

Виторган просит вернуть деньги, которые он потерял

Экс-супруг телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре. О неприятном инциденте артер сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Никогда во время поездок не кладите все деньги и карты в одно место", - учил я своих старших детей с малолетства. И они, вроде бы, следуют этому мудрому совету. Они - да. А вот я... Порой источник мудрости после ее передачи перестает быть ее носителем", - поделился Виторган.

Артист рассказал, что по дороге из ресторана к такси, не успев сесть в машину, он потерял кошелёк, в котором были деньги и все карты.

"Дорогие подданые Республики Кипр, обладатели вида на жительство, туристы или нелегальные эмигранты! Если, вдруг, то вы уж там зажгите, чтобы все не зря. Но, если вам лишние деньги ни к лицу, ни ко двору, ни к чертям собачьим, то всегда можете вернуть заветный синенький кошелёк мне", - подытожил Виторган.

Также актер отмечает, поскольку все денежные средства были в кошельке - денег на пропитание нет и он очень голоден.

Максим Виторган (фото: instagram.com/mvitorgan)

Напомним, что брак Собчак распался из-за того, что она закрутила роман с Богомоловым. В свою очередь Виторган встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Ранее сообщалось о том, что Собчак и Виторган воссоединились на испанском курорте. В своем Instagram-аккаунте Виторган опубликовал несколько совместных снимков с сыном.