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Принт сексуальной неудовлетворенности: Собчак опозорилась новым образом

STYLERПерсоны    24.08.2019 - 17:32
Принт сексуальной неудовлетворенности: Собчак опозорилась новым образом
Ксения Собчак (фото: ksenia-sobchak.com)

Ведущая была жестоко раскритикована комментаторами

Известная телеведущая Ксения Собчак, которую ранее высмеяли за "голую" грудь, снова нарвалась на критику пользователей за отсутствие вкуса. Соответствующую публикацию артистка разместила в соцсети Instagram.

"Леопард выходит на охоту!" - подписала Собчак снимок, на котором позирует в леопардовом купальнике. Образ дополняют очки и шляпа с широкими полями.

Принт сексуальной неудовлетворенности: Собчак опозорилась новым образомКсения Собчак (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Пользователи сети отреагировали неоднозначно на новый образ Собчак. большинство пыталось подшутить над звездой, однако были и те, кто встал на ее защиту:

  • Больше похожа на пугало.
  • Прожорливая самка богомола.
  • Блин, леопард - это же принт сексуальной неудовлетворенности.
  • Без фигуры, без лица, без комплексов.
  • Да уж, действительно, сколько желчи у людей...

Принт сексуальной неудовлетворенности: Собчак опозорилась новым образомПринт сексуальной неудовлетворенности: Собчак опозорилась новым образом

Принт сексуальной неудовлетворенности: Собчак опозорилась новым образомКсения Собчак (скриншот: ksenia-sobchak.com)

Напомним, что экс-муж Собчак лишился крупной суммы денег. Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре.

К слову, брак Собчак распался из-за того, что она закрутила роман с Богомоловым. В свою очередь Виторган встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Ранее сообщалось о том, что Собчак и Виторган воссоединились на испанском курорте. В своем Instagram-аккаунте Виторган опубликовал несколько совместных снимков с сыном.

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