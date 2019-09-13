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Белое платье, браслеты и катафалк: Ксения Собчак выходит замуж (фото, видео)

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 13:58
Белое платье, браслеты и катафалк: Ксения Собчак выходит замуж (фото, видео)
Собчак выходит замуж (фото: коллаж РБК-Украина)

Ксения Собчак надела свадебное платье во второй раз

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова. Собчак показала "обручальные" браслеты на своей странице в Instagram.

Собчак надела белое свадебное платье с длинными рукавами, поскольку у пары сегодня, 13 сентября, намечено венчание. Стоит отметить, что ранее телеведущая показывала более открытое платье.

Белое платье, браслеты и катафалк: Ксения Собчак выходит замуж (фото, видео)

Собчак выходит замуж (фото: mk.ru)

Интересно, что Собчак и Богомолов перенесли свадьбу из Петровского пассажа на территорию Музея Москвы. При этом об этом ничего не знали даже гости торжества, им сообщили об этом только сегодня утром.

Белое платье, браслеты и катафалк: Ксения Собчак выходит замуж (фото, видео)

Собчак выходит замуж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Широкие гуляния по случаю свадьбы пройдут вечером в торговом комплексе "Петровский пассаж". Ожидается, что отмечать это событие будут более 300 человек.

Собчак выходит замуж (видео: YouTube/ Life Новости)

В СМИ сообщили, что церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей (около 250 тысяч долларов).

Белое платье, браслеты и катафалк: Ксения Собчак выходит замуж (фото, видео)

Собчак выходит замуж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Стоит отметить, что у пары хорошее чувство юмора и они не суеверны. Несмотря на то, что они решили пожениться в пятницу 13, день, который ассоциируется у многих с неудачами и опасностями, так к ЗАГСу Собчак и Богомолов приехали на катафалке.

Белое платье, браслеты и катафалк: Ксения Собчак выходит замуж (фото, видео)

Катафалк на свадьбе Собчак (фото: Mash)

Черное авто украшено лентой из красных цветов и на нем была надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Белое платье, браслеты и катафалк: Ксения Собчак выходит замуж (фото, видео)Белое платье, браслеты и катафалк: Ксения Собчак выходит замуж (фото, видео)

Собчак выходит замуж (фото: mk.ru)

Напомним, что 37-летняя Ксения Собчак была замужем за актером и режиссером Максимом Виторганом. У них есть общий сын Платон, но в конце прошлого года пара рассталась.

Ранее сообщалось о том, что 1 августа, Богомолов публично признался Собчак в своих чувствах. Он опубликовал видеоролик с Ксенией в Instagram и написал, что любит ее.

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Новости Украины Ксения Собчаксвадьба
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