Белое платье, браслеты и катафалк: Ксения Собчак выходит замуж (фото, видео)

Собчак выходит замуж (фото: коллаж РБК-Украина)

Ксения Собчак надела свадебное платье во второй раз

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова. Собчак показала "обручальные" браслеты на своей странице в Instagram.

Собчак надела белое свадебное платье с длинными рукавами, поскольку у пары сегодня, 13 сентября, намечено венчание. Стоит отметить, что ранее телеведущая показывала более открытое платье.

Собчак выходит замуж (фото: mk.ru)

Интересно, что Собчак и Богомолов перенесли свадьбу из Петровского пассажа на территорию Музея Москвы. При этом об этом ничего не знали даже гости торжества, им сообщили об этом только сегодня утром.

Собчак выходит замуж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Широкие гуляния по случаю свадьбы пройдут вечером в торговом комплексе "Петровский пассаж". Ожидается, что отмечать это событие будут более 300 человек.

Собчак выходит замуж (видео: YouTube/ Life Новости)

В СМИ сообщили, что церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей (около 250 тысяч долларов).

Собчак выходит замуж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Стоит отметить, что у пары хорошее чувство юмора и они не суеверны. Несмотря на то, что они решили пожениться в пятницу 13, день, который ассоциируется у многих с неудачами и опасностями, так к ЗАГСу Собчак и Богомолов приехали на катафалке.

Катафалк на свадьбе Собчак (фото: Mash)

Черное авто украшено лентой из красных цветов и на нем была надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Собчак выходит замуж (фото: mk.ru)

Напомним, что 37-летняя Ксения Собчак была замужем за актером и режиссером Максимом Виторганом. У них есть общий сын Платон, но в конце прошлого года пара рассталась.

Ранее сообщалось о том, что 1 августа, Богомолов публично признался Собчак в своих чувствах. Он опубликовал видеоролик с Ксенией в Instagram и написал, что любит ее.