В Госстате рассказали о ценах на продукты в Украине: что подорожало за год почти на 90%
В Украине цены на продукты питания значительно выросли за год, и подорожание на определенные группы товара взлетели на 70-88%. Однако тенденция к удорожанию - не общая, и кое-что на прилавках магазинов таки снизилось в цене.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата Украины.
Так, базовый индекс потребительских цен в этом сентябре по сравнению с августом составил 101,3%, а с начала 2021 года - 105,5%. В ведомстве также проинформировали, что инфляция на потребительском рынке за один месяц (в сентябре по сравнению с августом) составляла всего 1,2%, с начала года - 7,5%. Схожая картина и с базовой инфляцией: 1,3% и 5,5% соответственно. Но что же с ценами?
Как изменились цены на продукты за месяц:
- На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.
- Больше всего подорожали яйца - на 13,6%.
- На 3,7-1,1% выросли цены на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб.
- В то же время на 3,4-0,1% подешевели фрукты, подсолнечное масло, сахар.
- Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.
Изменение цен на продукты за год:
- Сахар подорожал больше всего, и кило прибавило в цене 88%.
- Значительное повышение стоимости и у подсолнечного масла - на 71,7%.
- Яйца подорожали на 60,7%.
- Хлеб стал дороже на 17,2%.
- Мясо и мясопродукты подорожали на 12,3%.
- Сливочное масло стало дороже на 10,9%.
- Молоко увеличилось в цене на 8,7%.
- Творог и сыр - на 7,9%.
- Рыба подорожала на 7,4%.
- Овощи стали дороже всего на 1,7%.
- А вот фрукты подешевели - их цена снизилась на 3,5%.
Как изменились цены на продукты в Украине (фото: скрин ukrstat.gov.ua)
Напомним, перед этим эксперты рассказали, что будет с ценами на подсолнечное масло в Украине.
Также мы писали, что в Украине взлетит в цене хлеб и назвали, сколько будет стоить до конца 2021-го.