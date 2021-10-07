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Что будет с ценами на подсолнечное масло в Украине: озвучен прогноз

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Четверг 07 октября 2021 09:31
Что будет с ценами на подсолнечное масло в Украине: озвучен прогноз Подсолнечное масло в Украине должно подешеветь (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в скором времени должно подешеветь подсолнечное масло. Это будет происходить под давлением низкого экспортного спроса.

Об этом сообщает GrainTrade.

"Предложения подсолнечника увеличиваются благодаря высоким ценам, которые предлагали переработчики на первые поставки. Поэтому снижение цен на масло опустит на этой неделе закупочные цены на подсолнечник (с содержанием масла 49%) с 18800-19500 грн/т до 18500-19000 грн/т", - сообщили в организации.

Украинский клуб аграрного бизнеса информирует, что государство в 2020/21 году сэкономит более 15 млн т подсолнухов. Показатели текущего года могут быть на 15% выше, нежели за аналогичный период 2020-го и почти достигнет максимального объема производства (было зафиксировано в 2019 году).

"Достаточное количество выращенных семян подсолнечника в этом году позволит обеспечить внутренний спрос на подсолнечное масло, а также сгенерировать достаточное количество экспортной выручки и сдержать дальнейший рост цен, наблюдавшийся в 2019/20 маркетинговом году", – заявила аналитик УКАБ Светлана Литвин на Facebook.

Сколько сейчас стоит литр масла

В украинских магазинах цена подсолнечного масла сейчас очень отличается. В столичных супермаркетах, например, за литр масла "Олейна" просят от 57 гривен, немного дешевле марка "Стожар", такой продукт стоит около 50 гривен.

Как мы ранее писали, в Украине подскочили цены на овощи.

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