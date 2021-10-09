У Держстаті розповіли про ціни на продукти в Україні: що подорожчало за рік майже на 90%

В Україні ціни на продукти харчування значно зросли за рік, і подорожчання на певні групи товару злетіли на 70-88%. Однак тенденція до подорожчання - не загальна, і дещо на прилавках магазинів таки знизилося в ціні.

Так, базовий індекс споживчих цін у цьому вересні у порівнянні з серпнем склав 101,3%, а з початку 2021 року - 105,5%. У відомстві також поінформували, що інфляція на споживчому ринку за один місяць (у вересні у порівнянні з серпнем) становила всього 1,2%, з початку року - 7,5%. Схожа картина і з базовою інфляцією: 1,3% і 5,5% відповідно. Але що ж із цінами?

Як змінилися ціни на продукти за місяць:

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%.

Найбільше подорожчали яйця - на 13,6%.

На 3,7-1,1% зросли ціни на сало, овочі, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, масло, хліб.

Разом з тим на 3,4-0,1% подешевшали фрукти, соняшникова олія, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Зміна цін на продукти за рік:

Цукор подорожчав найбільше, і кіло додало в ціні 88%.

Значне підвищення вартості й у соняшникової олії - на 71,7%.

Яйця подорожчали на 60,7%.

Хліб став дорожчим на 17,2%.

М'ясо та м'ясопродукти подорожчали на 12,3%.

Вершкове масло стало дорожче на 10,9%.

Молоко збільшилося в ціні на 8,7%.

Сир і сир - на 7,9%.

Риба подорожчала на 7,4%.

Овочі стали дорожче всього на 1,7%.

А ось фрукти подешевшали - їх ціна знизилася на 3,5%.

Як змінилися ціни на продукти в Україні (фото: скрін ukrstat.gov.ua)