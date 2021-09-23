В Украине взлетит в цене хлеб: сколько будет стоить к концу года

Цена на хлеб в Украине до конца года может взлететь на 25%. Эксперт объяснил, что на цену влияет много факторов.

Об этом рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии для Golos.ua.

Он отметил, что подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца года может составить от 5 до 25% и повышение цен связано с подорожанием сырья и энергоносителей.

"Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Украине подорожают по нескольким причинам. В частности, из-за подорожания сырья и муки, и роста цен на энергоносители, которые занимают значительную часть в производстве муки и в производстве хлебобулочных изделий. Таким образом, произойдёт повышение общей себестоимости хлебобулочных изделий. Из-за чего производители и продавцы будут вынуждены поднимать цены конечным потребителям", - объяснил глава Комитета экономистов.

Он добавил, что цены до конца 2021 года могут подняться от 5 до 25% и это подтверждают различные прогнозы.

"По разным оценкам подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца года может составить от 5 до 25%", - подчеркнул Андрей Новак.

Стоит отметить, что за последний год цена на хлеб и хлебобулочные изделия увеличилась на 12,5%.