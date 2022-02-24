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Госспецсвязь призвала операторов не отключать интернет и мобильную связь украинцам

Автор: Анна Шиканова

Государственная служба специальной связи обратилась к операторам с просьбой не отключать мобильную связь и интернет украинцам в случае отсутствия денежных средств на их счетах.

Об этом говорится на странице Госспецсвязи в Facebook.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратилась к операторам Украины с рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети интернет тех абонентов, у которых уже недостаточно средств на счетах или существует задолженность на данный момент.

"Связь очень важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. Сегодня операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, украинцев просят совершать телефонные звонки или обмен сообщениями по мере необходимости.

Если нет возможности дозвониться – использовать СМС-сообщения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, на каких страницах можно следить за актуальной и достоверной информацией о том, что происходит сейчас в Украине.

Что делать, если мобильная связь пропала - читайте тут.

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