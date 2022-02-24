Держспецзв'язок закликав операторів не відключати Інтернет і мобільний зв'язок українцям

Державна служба спеціального зв'язку звернулася до операторів з проханням не відключати мобільний зв'язок та інтернет українцям у разі відсутності грошових коштів на їх рахунках.
Про це йдеться на сторінці Держспецзв'язку в Facebook.
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернулася до операторів України з рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі Інтернет тих абонентів, у яких вже недостатньо коштів на рахунках або існує заборгованість на цей момент.
"Зв'язок дуже важливий в тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Сьогодні оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком", - повідомили у відомстві.
Крім того, українців просять здійснювати телефонні дзвінки або обмін повідомленнями в міру потреби.
Якщо немає можливості додзвонитися - використовувати СМС-повідомлення.
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