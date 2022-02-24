Госспецсвязь призвала операторов не отключать интернет и мобильную связь украинцам
Государственная служба специальной связи обратилась к операторам с просьбой не отключать мобильную связь и интернет украинцам в случае отсутствия денежных средств на их счетах.
Об этом говорится на странице Госспецсвязи в Facebook.
Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратилась к операторам Украины с рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети интернет тех абонентов, у которых уже недостаточно средств на счетах или существует задолженность на данный момент.
"Связь очень важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. Сегодня операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, украинцев просят совершать телефонные звонки или обмен сообщениями по мере необходимости.
Если нет возможности дозвониться – использовать СМС-сообщения.
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