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Держспецзв'язок закликав операторів не відключати Інтернет і мобільний зв'язок українцям

Новость на русском →
Четвер 24 лютого 2022 13:38
Держспецзв'язок закликав операторів не відключати Інтернет і мобільний зв'язок українцям Фото: українцям попросили не відключати мобільний зв'язок і інтернет за несплату (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Державна служба спеціального зв'язку звернулася до операторів з проханням не відключати мобільний зв'язок та інтернет українцям у разі відсутності грошових коштів на їх рахунках.

Про це йдеться на сторінці Держспецзв'язку в Facebook.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернулася до операторів України з рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі Інтернет тих абонентів, у яких вже недостатньо коштів на рахунках або існує заборгованість на цей момент.

"Зв'язок дуже важливий в тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Сьогодні оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком", - повідомили у відомстві.

Крім того, українців просять здійснювати телефонні дзвінки або обмін повідомленнями в міру потреби.

Якщо немає можливості додзвонитися - використовувати СМС-повідомлення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, на яких сторінках можна слідкувати за актуальною та достовірною інформацією про те, що відбувається зараз в Україні.

Що робити, якщо мобільний зв'язок пропав - читайте тут.

Також дізнатися повну і достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні – в нашому онлайні.

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