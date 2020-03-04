Коронавирус в Украине: видео с медиками в Черновцах возмутило сеть

В Черновцах в больнице обследовали пациентов, у которых заподозрили коронавирус COVID-19
Коронавирус заподозрили еще у двух человек в Черновцах после диагностирования опасной инфекции COVID-19 у 39-летнего мужчины, вернувшегося из Италии. Сейчас больной госпитализирован в инфекционное отделение областной клинической больницы, и туда же 4 марта доставили еще мужчину и женщину с подозрением на аналогичный вирус.
Пациентов привезли на карете "скорой помощи", после чего автомобиль отправили на дезинфекцию. Медработники были в респираторах и в биокостюмах, которые сразу после вызова должны утилизировать.
В больницу никого из посторонних не пускают. В медучреждении все ходят в защитных костюмах и респираторах.
В сети появилось видео, как после госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус медработники снимают защитные костюмы и сдают их в пакет для утилизации.
У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.— hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020
Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i
Видео: в Черновцах медики госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирус
Ролик озадачил пользователей интернета из-за того, что один из врачей касался своей головы руками в перчатках, которые не снял перед этим.
Фото: скрин комментариев twitter.com/HromadskeUA
К счастью, у госпитализированных сегодня в Черновцах мужчины и женщины с подозрением на коронавирус симптомов болезни не обнаружили. Об этом рассказала замглавы местной облгосадминистрации Наталья Гусак.
"Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи по этим людям работать не будут. Это обычная реакция при любой вспышке, когда идет увеличение количества обращений от больных людей", - отметила она.
Напомним, что по состоянию на сегодня в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже передана в референс-лабораторию.
Добавим также, что у зараженного новым типом коронавируса украинца состояние расценивает как удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется.
Ранее мы писали о том, что медики назвали категорию людей, которая менее всего подвержена инфицированию коронавирусом.