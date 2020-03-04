ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: видео с медиками в Черновцах возмутило сеть

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 16:56
Коронавирус в Украине: видео с медиками в Черновцах возмутило сеть
Коронавирус в Черновцах - медики госпитализировали двоих пациентов (коллаж РБК-Украина)

В Черновцах в больнице обследовали пациентов, у которых заподозрили коронавирус COVID-19

Коронавирус заподозрили еще у двух человек в Черновцах после диагностирования опасной инфекции COVID-19 у 39-летнего мужчины, вернувшегося из Италии. Сейчас больной госпитализирован в инфекционное отделение областной клинической больницы, и туда же 4 марта доставили еще мужчину и женщину с подозрением на аналогичный вирус.

Пациентов привезли на карете "скорой помощи", после чего автомобиль отправили на дезинфекцию. Медработники были в респираторах и в биокостюмах, которые сразу после вызова должны утилизировать.

В больницу никого из посторонних не пускают. В медучреждении все ходят в защитных костюмах и респираторах.

В сети появилось видео, как после госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус медработники снимают защитные костюмы и сдают их в пакет для утилизации.

Видео: в Черновцах медики госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирус

Ролик озадачил пользователей интернета из-за того, что один из врачей касался своей головы руками в перчатках, которые не снял перед этим.

  • А что же господин медик касается своей головы руками, на которых еще есть медицинские перчатки, неутилизированные;
  • Он перчатками мажет себе по голове, скажите, чтобы так не делал.
  • Да, медик конечно бог вирусобезопасности, снимает потенциально опасный биокостюм, а потом трет себе лицо. Он бы еще языком облизал.
  • А то, что он, голову трет перчатками, то ничего страшного?

Коронавирус в Украине: видео с медиками в Черновцах возмутило сеть

Коронавирус в Украине: видео с медиками в Черновцах возмутило сеть

Фото: скрин комментариев twitter.com/HromadskeUA

К счастью, у госпитализированных сегодня в Черновцах мужчины и женщины с подозрением на коронавирус симптомов болезни не обнаружили. Об этом рассказала замглавы местной облгосадминистрации Наталья Гусак.

"Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи по этим людям работать не будут. Это обычная реакция при любой вспышке, когда идет увеличение количества обращений от больных людей", - отметила она.

Напомним, что по состоянию на сегодня в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже передана в референс-лабораторию.

Добавим также, что у зараженного новым типом коронавируса украинца состояние расценивает как удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется.

Ранее мы писали о том, что медики назвали категорию людей, которая менее всего подвержена инфицированию коронавирусом.

Астролог рассказал, когда утихнет вспышка коронавируса Как чувствует себя больной коронавирусом украинец: возможна пневмония
Новости Украины ЧерновцыгоспитализацияКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь