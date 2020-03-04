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Коронавірус в Україні: відео з медиками в Чернівцях обурило мережу

STYLERЖиття    04.03.2020 - 16:56
Коронавірус в Україні: відео з медиками в Чернівцях обурило мережу
Коронавірус в Чернівцях - медики госпіталізували двох пацієнтів (колаж РБК-Україна)

У Чернівцях в лікарні обстежили пацієнтів, у яких запідозрили коронавірус COVID-19

Коронавирус запідозрили ще у двох людей у Чернівцях після діагностування небезпечної інфекції COVID-19 у 39-річного чоловіка, який повернувся з Італії. Наразі хворий госпіталізований в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, і туди ж 4 березня доставили ще чоловіка і жінку з підозрою на аналогічний вірус.

Пацієнтів привезли на кареті "швидкої допомоги", після чого автомобіль відправили на дезінфекцію. Медпрацівники були в респіраторах та у біокостюмах, які відразу після виклику мають утилізувати.

У лікарню нікого зі сторонніх не пускають. У медустанові всі ходять у захисних костюмах та респіраторах.

У мережі з'явилося відео, як після госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус медпрацівники знімають захисні костюми та здають їх в пакет для утилізації.

Відео: в Чернівцях медики госпіталізували двох пацієнтів з підозрою на коронавірус

Ролик спантеличив користувачів інтернету через те, що один з лікарів торкався своєї голови руками в рукавичках, які не зняв перед цим.

  • А що ж пан медик торкається своєї голови руками, на яких ще є медичні рукавички, неутилізовані;
  • Він рукавичками маже собі по голові, скажіть, щоб так не робив.
  • Так, медик звичайно бог вірусобезпеки, знімає потенційно небезпечний біокостюм, а потім тре собі обличчя. Він би ще облизав язиком.
  • А те, що він, голову тре рукавичками, то нічого страшного?

Коронавірус в Україні: відео з медиками в Чернівцях обурило мережу

Коронавірус в Україні: відео з медиками в Чернівцях обурило мережу

Фото: скрін коментарів twitter.com/HromadskeUA

На щастя, у госпіталізованих сьогодні у Чернівцях чоловіка та жінки з підозрою на коронавірус симптомів хвороби не виявили. Про це розповіла заступниця голови місцевої облдержадміністрації Наталія Гусак.

"Інфекціоністи їх обстежили. У людей є ознаки ГРВІ і за симптомами немає підстав підозрювати коронавірус. Епідеміологи по цих людях працювати не будуть. Це звичайна реакція при будь-якому спалаху, коли йде збільшення кількості звернень від хворих людей", - зазначила вона.

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Україні перевіряють ще 6 осіб, частина зразків вже передана до референс-лабораторії.

Додамо також, що у зараженої новим різновидом коронавіруса українця стан розцінюється як задовільний, жодних симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється.

Раніше ми писали про те, що медики назвали категорію людей, яка найменше піддається інфікування коронавірусом.

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