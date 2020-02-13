Горы лучше пропустить: синоптики дали прогноз погоды на День влюбленных

Погода в Украине в феврале порадовала жителей и совершенно весенней погодой, и настоящей зимой. Во многих областях последняя неделя выдалась холодной, сырой и снежной. В день Святого Валентина с погодными условиями повезет далеко не всем жителям Украины.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, в пятницу, 14 февраля, в большинстве областей погода ожидается сухая и безветренная, не повезет только жителям западных областей.

"Кто завтра захочет под ручку романтично прогуляться к ближайшему магазину женских украшений или мужской спортивной одежды, может это сделать спокойно, не нагружая себя зонтиками и не надвигая на глазу шапку. Так как в большинстве областей Украины наконец-то ветер успокоится, ожидается южным, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце. Только в западных областях набежит облачность, пройдет мокрый снег и дождь. Но на Западе Украины чудесных мест для романтических посиделок достаточно, поэтому будет, где спрятаться от непогоды. Разве что туристам желательно горы завтра пропустить. Близость циклона, атмосферный фронт", - рассказала Диденко и отметила, что температура воздуха будет плюсовая.

Карта погоды на 14 февраля

"Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +1 +6 градусов, на Юге +5 +8, в Крыму до +10 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве на День всех влюбленных ожидается сухая погода и относительно высокая температура воздуха.

"В Киеве 14 февраля – ни дождя, ни снега, гуляйте на здоровье. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2 -4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов", - написала Диденко.

Она добавила, что в субботу, 15 февраля, на Сретенье Господне, погода в Украине существенно не изменится, только на Севере страны будет пасмурно и возможны небольшие осадки.