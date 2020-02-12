В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в скором времени станет довольно комфортной

Погода в Украине в течение ближайшей недели значительно улучшится - в скором времени в страну придет спокойная, умеренно теплая погода без осадков. Но в ближайшие дни синоптическая ситуация все еще будет оставаться не особо комфортной. Об этом говорят данные синоптиков Наталки Диденко и Украинского гидрометцентра.

Так, Наталка Диденко, на четверг, 13 февраля, прогнозирует влажную погоду с периодическим несильным мокрым снегом, которая будет преобладать в Украине. Преимущественно без осадков - На Западе и Юге, лишь в Карпатах - снег, а в Крыму - дождь.

Днем ожидается от +1 до +6, на Юге - от +4... +8, но из-за сильного ветра по ощущениям будет прохладнее, чем на термометре.

В Киеве 13-го февраля местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3, +4 градусов.

"В дальнейшем ветреная влажная и сравнительно теплая погода будет преобладать", - пишет Диденко.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра в целом подтверждают прогноз Диденко на 13 февраля, предупреждая о сильном порывистом ветре и снеге на Левобережье.

На День влюбленных, 14 февраля, погода несколько изменится - температура останется на том же уровне, только в Крыму потеплеет до +10, ветер немного утихнет.

А вот осадки переместятся на Запад - тут ожидается дождь с мокрым снегом. На Севере, в Центре и Востоке - будет пасмурно, но осадки маловероятны, а вот в южные области, а также Кировоградскую область придет прояснение.

Погода в Украине 13 и 14 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В субботу, 15 февраля, температура будет оставаться на том же уровне, но сильно ветреной погоды уже не будет. Днем от +1 до +6, на Юге - от +5 до +8, а в Крыму +8... +10. Небольшие осадки возможны на Юге, на Западе - сухо, а на остальных территориях пасмурно, но вероятность осадков - низкая.

А вот 16 февраля придет потепление на большинство территорий, ясная погода с переменной облачностью установится по всей стране. На Западе и Юге - от +5 до +8, на остальных территориях +2... +6.

При этом на Востоке температура с приходом антициклона наоборот снизится до -1... +3. Кроме того, несмотря на дневное потепление, ночью морозы несколько усилятся.

Погода в Украине 15 и 16 февраля (фото: meteo.gov.ua)