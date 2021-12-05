Гороскоп для Тигра на 2022 год: какие важные перемены подарит вам ваш покровитель

По китайскому гороскопу к знаку Тигр относятся люди, рожденные в 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 годах.

Общая характеристика года для Тигра

Тигров ждет насыщенный год, в котором от вас потребуется нестандартное мышление, стремление к личностному росту.

Важно не тратить время впустую и прислушиваться к себе, своим желаниям, и тогда все у вас получится.

Гороскоп на 2022 год для Тигров-женщин

Вы будете чувствовать восхищение окружающих, но важно не зазнаваться. Будьте внимательны с поклонниками и не играйте их чувствами.

Вас ждет успех на работе, и возможность повышения по карьерной лестнице, но при условии, что вы отнесетесь к своей работе ответственно и будете ее качественно выполнять.

Тигрицы не будут чувствовать себя одинокими, ведь родные и близкие будут рядом, обязательно делитесь с ними и не закрывайтесь в себе.

Вовремя отдыхайте, чтобы не напомнили о себе хронические болезни.

Гороскоп для мужчин-Тигров на 2022 год

В вашем году очень важно быть активнее, не останавливаться на полпути, ведь ваш покровитель - Черный Водяной Тигр будет вам во всем сопутствовать.

Благодаря инициативности вы увидите существенные позитивные изменения в бизнесе и на работе.

Финансы будут стабильно поступать в течение всего года, но летом могут быть непредвиденные траты.

Если вы давно в отношениях, вы можете решиться на следующий шаг, сделав предложение. А Тигры-одиночки могут встретить идеального партнера, который перевернет вашу жизнь. Семейные представители знака не будут испытывать трудностей в отношениях.

Что вас ждет в сфере здоровья?

Год будет очень насыщенным, поэтому вы можете почувствовать профессиональное выгорание. Восстанавливайте свои силы вовремя, правильно планируйте работу и выходные.

Весной и осенью могут обостриться хронические заболевания.

Тиграм не стоит делать операции, связанные с изменениями внешности. Уколы красоты и хирургические вмешательства могут навредить или неудачно закончиться.