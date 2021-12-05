Гороскоп для Тигра на 2022 рік: які важливі зміни подарує вам ваш покровитель

За китайським гороскопом до знаку Тигр відносяться люди, народжені в 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 роках.

Загальна характеристика року для Тигра

Тигрів чекає насичений рік, в якому від вас буде потрібно нестандартне мислення, прагнення до особистісного зростання.

Важливо не витрачати час даремно і прислухатися до себе, своїх бажань, і тоді все у вас вийде.

Гороскоп на 2022 рік для Тигрів-жінок

Ви будете відчувати захоплення оточуючих, але важливо не зазнаватися. Будьте уважні з шанувальниками і не грайте їхніми почуттями.

Вас чекає успіх на роботі, і можливість підвищення по кар'єрних сходах, але за умови, що ви поставитеся до своєї роботи відповідально і будете її якісно виконувати.

Тигриці не будуть відчувати себе самотніми, адже рідні та близькі будуть поруч, обов'язково діліться з ними і не закривайтеся в собі.

Вчасно відпочивайте, щоб не нагадали про себе хронічні хвороби.

Гороскоп для чоловіків-Тигрів на 2022 рік

У вашому році дуже важливо бути активніше, не зупинятися на півдорозі, адже ваш покровитель - Чорний Водяний Тигр буде Вам у всьому допомагати.

Завдяки ініціативності ви побачите суттєві позитивні зміни в бізнесі і на роботі.

Фінанси будуть стабільно надходити протягом усього року, але влітку можуть бути непередбачені витрати.

Якщо ви давно у стосунках, ви можете зважитися на наступний крок, зробивши пропозицію. А Тигри-одинаки можуть зустріти ідеального партнера, який переверне ваше життя. Сімейні представники знака не будуть відчувати труднощів у родині.

Що вас чекає у сфері здоров'я?

Рік буде дуже насиченим, тому ви можете відчути професійне вигорання. Відновлюйте свої сили вчасно, правильно плануйте роботу і вихідні.

Навесні і восени можуть загостритися хронічні захворювання.

Тиграм не варто робити операції, пов'язані зі змінами зовнішності. Уколи краси і хірургічні втручання можуть нашкодити або невдало закінчитися.