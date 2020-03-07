Гороскоп на сегодня: кого из знаков Зодиака ждет головокружительный успех

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в субботу, 7 марта
Гороскоп на март 2020 года гласит, что первый весенний месяц будет довольно напряженным и хлопотным практически для всех знаков Зодиака. Март принесет важные и интересные встречи, серьезные изменения в жизни, а некоторым подарит романтическое знакомство.
Астрологи рассказали, что ожидает все знаки Зодиака в субботу, 7 марта.
Овен (21.03 - 21.04)
Сегодня могут возникнуть вызовы, которые вызовут раздражение. Не отказывайтесь от своих планов и убеждений, будьте смелыми.
Телец (22.04 – 21.05)
Вас ожидает новая захватывающая фаза жизни. Астрологи рекомендуют верить в себя и быть открытыми ко всем аспектам жизни и тогда все сложится очень позитивно.
Близнецы (22.05 -21.06)
Вам придется отстаивать свои убеждения и решения. Звезды предупреждают, что в этот день стоит проявить находчивость и креативность в профессиональной сфере.
Рак (22.06 - 21.07)
Сегодня вам предстоит сделать важный выбор, который может повлиять на ближайшее будущее. Убедитесь, что вы тщательно проанализировали свое решение и взвесили все "за" и "против".
Лев (22.07 - 21.08)
Проявите сегодня сострадание и понимание. День будет хлопотным и возможны ситуации, которые заставят вас серьезно о чем-то задуматься.
Дева (22.08 – 21.09)
Обратите сегодня внимание на собственные мечты и желания, отбросьте весь внешний шум и сконцентрируйтесь на собственном будущем.
Весы (22.09 – 21.10)
Сегодня наступит освобождение от того, что вас ограничивает. Пристегните ремни, так как скорость вашего движения к воплощению мечты начнет увеличиваться.
Скорпион (22.10 -21.11)
Вас сегодня может охватить усталость и отчаяние от накопившихся дел. Примите помощь близких людей, пересмотрите свой список дел и удалите из него лишние и не очень срочные.
Стрелец (22.11 -21.12)
Сегодня вам грозит стать жертвой мошенничества – будьте осторожны. Избегайте поступков напоказ – это приведет к неприятностям и разоблачению.
Козерог (22.12 -21.01)
Сегодня не стоит откладывать важные дела на потом, иначе они так и зависнут не доделанные. Если вам нужно укрепить веру в собственные силы – сегодня самое удачное время.
Водолей (22.01 -21.02)
Сегодня вам предстоит поездка, которая даст возможность хоть ненадолго оторваться от повседневной жизни и что-то изменить.
Рыбы (22.02 - 21.03)
День прекрасный для любовных дел и процветания. Звезды способствуют хорошему настроению, но предупреждают – не пренебрегайте доверием близких людей.