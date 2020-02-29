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Гороскоп на март: этим знакам Зодиака сказочно повезет с деньгами

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 21:03
Гороскоп на март: этим знакам Зодиака сказочно повезет с деньгами
Гороскоп на март 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака очень повезет с финансами в марте

Гороскоп на март 2020 сулит Стрельцам, Овнам и Львам невероятный финансовый успех. Основываясь на положении планет, известный астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки будут подхвачены волной удачи в первом месяце весны.

Стрельцы

Для стрельцов первая половина марта, с точки зрения финансов, будет лишь стартом успеха, который протянет их не только через март, но и пригласит прокатиться в седле удачи на протяжении всего года. Любые начинания будут несомненно приносить прибыль. Почта будет переполнена предложениями работодателей, а продвижение по карьерной лестнице не заставит себя долго ждать.

Также стоит отметить, что именно вторая половина марта будет наиболее благоприятна для реализации планов Стрельцов в отношении бизнесса. Не стоит оттягивать, время действовать!

Овны

В первой половине марта Ваш порыв обрести финансовую независимость просто обречен на успех. Проблемы накопившиеся за 2019 разрешатся довольно неожиданно и не менее благополучно. Кредитные тяготы прекратят давить на Вас, и появится возможность полностью распрощаться с долгами.

Особенно стоит обратить внимание на моральное состояние, не дайте обстоятельствам побороть себя, ведь осталось немного.

Львы

В течении всего месяца март будет устраивать Вам проверку на прочность. Самое главное идти к своей цели и не упускать ее из виду, ведь в таком случае конец месяца станет для Львов началом успешного подъема по карьерной лестнице.

Будьте внимательны к мелочам и постарайтесь поработать со своей пунктуальностью, опоздания и прогулы недопустимы.

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