Гороскоп на сьогодні: кого із знаків Зодіаку чекає запаморочливий успіх

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в суботу, 7 березня
Гороскоп на березень 2020 року свідчить, що перший весняний місяць буде досить напруженим і важким практично для всіх знаків Зодіаку. Березень принесе важливі та цікаві зустрічі, серйозні зміни в житті, а деяким подарує романтичне знайомство.
Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в суботу, 7 березня.
Овен (21.03 - 21.04)
Сьогодні можуть виникнути виклики, які викличуть роздратування. Не відмовляйтеся від своїх планів і переконань, будьте сміливими.
Телець (22.04 – 21.05)
Вас чекає нова захоплива фаза життя. Астрологи рекомендують вірити в себе і бути відкритими до всіх аспектів життя і тоді все складеться дуже позитивно.
Близнюки (22.05 -21.06)
Вам доведеться відстоювати свої переконання і рішення. Зірки попереджають, що в цей день варто проявити винахідливість та креативність у професійній сфері.
Рак (22.06 - 21.07)
Сьогодні вам належить зробити важливий вибір, який може вплинути на найближче майбутнє. Переконайтеся, що ви ретельно проаналізували своє рішення і зважили всі "за" і "проти".
Лев (22.07 - 21.08)
Проявіть сьогодні співчуття і розуміння. День буде важким і можливі ситуації, які змусять вас серйозно про щось задуматися.
Діва (22.08 – 21.09)
Зверніть сьогодні увагу на власні мрії та бажання, відкиньте весь зовнішній шум і сконцентруйтеся на власному майбутньому.
Ваги (22.09 – 21.10)
Сьогодні настане звільнення від того, що вас обмежує. Пристебніть ремені, оскільки швидкість вашого руху до втілення мрії почне збільшуватися.
Скорпіон (22.10 -21.11)
Вас сьогодні може охопити втома і відчай від накопичених справ. Прийміть допомогу близьких людей, перегляньте свій список справ і видаліть з нього зайві та не дуже термінові.
Стрілець (22.11 -21.12)
Сьогодні вам загрожує стати жертвою шахрайства – будьте обережні. Уникайте вчинків напоказ – це призведе до неприємностей і викриття.
Козоріг (22.12 -21.01)
Сьогодні не варто відкладати важливі справи на потім, інакше вони так і зависнуть як недороблені. Якщо вам потрібно зміцнити віру у власні сили – сьогодні найбільш вдалий час.
Водолій (22.01 -21.02)
Сьогодні вас чекає подорож, яка дасть можливість хоч ненадовго відволіктися від повсякденного життя і щось змінити.
Риби (22.02 - 21.03)
День прекрасний для любовних справ і процвітання. Зірки сприяють гарному настрою, але попереджають – не нехтуйте довірою близьких людей.