Гороскоп на сегодня: кого из знаков Зодиака ждет головокружительный успех

Гороскоп на март 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в субботу, 7 марта

Гороскоп на март 2020 года гласит, что первый весенний месяц будет довольно напряженным и хлопотным практически для всех знаков Зодиака. Март принесет важные и интересные встречи, серьезные изменения в жизни, а некоторым подарит романтическое знакомство.

Астрологи рассказали, что ожидает все знаки Зодиака в субботу, 7 марта.

Овен (21.03 - 21.04)

Сегодня могут возникнуть вызовы, которые вызовут раздражение. Не отказывайтесь от своих планов и убеждений, будьте смелыми.

Телец (22.04 – 21.05)

Вас ожидает новая захватывающая фаза жизни. Астрологи рекомендуют верить в себя и быть открытыми ко всем аспектам жизни и тогда все сложится очень позитивно.

Близнецы (22.05 -21.06)

Вам придется отстаивать свои убеждения и решения. Звезды предупреждают, что в этот день стоит проявить находчивость и креативность в профессиональной сфере.

Рак (22.06 - 21.07)

Сегодня вам предстоит сделать важный выбор, который может повлиять на ближайшее будущее. Убедитесь, что вы тщательно проанализировали свое решение и взвесили все "за" и "против".

Лев (22.07 - 21.08)

Проявите сегодня сострадание и понимание. День будет хлопотным и возможны ситуации, которые заставят вас серьезно о чем-то задуматься.

Дева (22.08 – 21.09)

Обратите сегодня внимание на собственные мечты и желания, отбросьте весь внешний шум и сконцентрируйтесь на собственном будущем.

Весы (22.09 – 21.10)

Сегодня наступит освобождение от того, что вас ограничивает. Пристегните ремни, так как скорость вашего движения к воплощению мечты начнет увеличиваться.

Скорпион (22.10 -21.11)

Вас сегодня может охватить усталость и отчаяние от накопившихся дел. Примите помощь близких людей, пересмотрите свой список дел и удалите из него лишние и не очень срочные.

Стрелец (22.11 -21.12)

Сегодня вам грозит стать жертвой мошенничества – будьте осторожны. Избегайте поступков напоказ – это приведет к неприятностям и разоблачению.

Козерог (22.12 -21.01)

Сегодня не стоит откладывать важные дела на потом, иначе они так и зависнут не доделанные. Если вам нужно укрепить веру в собственные силы – сегодня самое удачное время.

Водолей (22.01 -21.02)

Сегодня вам предстоит поездка, которая даст возможность хоть ненадолго оторваться от повседневной жизни и что-то изменить.

Рыбы (22.02 - 21.03)

День прекрасный для любовных дел и процветания. Звезды способствуют хорошему настроению, но предупреждают – не пренебрегайте доверием близких людей.