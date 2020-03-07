Гороскоп на сьогодні: кого із знаків Зодіаку чекає запаморочливий успіх

Гороскоп на березень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в суботу, 7 березня

Гороскоп на березень 2020 року свідчить, що перший весняний місяць буде досить напруженим і важким практично для всіх знаків Зодіаку. Березень принесе важливі та цікаві зустрічі, серйозні зміни в житті, а деяким подарує романтичне знайомство.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в суботу, 7 березня.

Овен (21.03 - 21.04)

Сьогодні можуть виникнути виклики, які викличуть роздратування. Не відмовляйтеся від своїх планів і переконань, будьте сміливими.

Телець (22.04 – 21.05)

Вас чекає нова захоплива фаза життя. Астрологи рекомендують вірити в себе і бути відкритими до всіх аспектів життя і тоді все складеться дуже позитивно.

Близнюки (22.05 -21.06)

Вам доведеться відстоювати свої переконання і рішення. Зірки попереджають, що в цей день варто проявити винахідливість та креативність у професійній сфері.

Рак (22.06 - 21.07)

Сьогодні вам належить зробити важливий вибір, який може вплинути на найближче майбутнє. Переконайтеся, що ви ретельно проаналізували своє рішення і зважили всі "за" і "проти".

Лев (22.07 - 21.08)

Проявіть сьогодні співчуття і розуміння. День буде важким і можливі ситуації, які змусять вас серйозно про щось задуматися.

Діва (22.08 – 21.09)

Зверніть сьогодні увагу на власні мрії та бажання, відкиньте весь зовнішній шум і сконцентруйтеся на власному майбутньому.

Ваги (22.09 – 21.10)

Сьогодні настане звільнення від того, що вас обмежує. Пристебніть ремені, оскільки швидкість вашого руху до втілення мрії почне збільшуватися.

Скорпіон (22.10 -21.11)

Вас сьогодні може охопити втома і відчай від накопичених справ. Прийміть допомогу близьких людей, перегляньте свій список справ і видаліть з нього зайві та не дуже термінові.

Стрілець (22.11 -21.12)

Сьогодні вам загрожує стати жертвою шахрайства – будьте обережні. Уникайте вчинків напоказ – це призведе до неприємностей і викриття.

Козоріг (22.12 -21.01)

Сьогодні не варто відкладати важливі справи на потім, інакше вони так і зависнуть як недороблені. Якщо вам потрібно зміцнити віру у власні сили – сьогодні найбільш вдалий час.

Водолій (22.01 -21.02)

Сьогодні вас чекає подорож, яка дасть можливість хоч ненадовго відволіктися від повсякденного життя і щось змінити.

Риби (22.02 - 21.03)

День прекрасний для любовних справ і процвітання. Зірки сприяють гарному настрою, але попереджають – не нехтуйте довірою близьких людей.