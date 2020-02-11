Гороскоп на березень: ці знаки Зодіаку чекають серйозні неприємності

Гороскоп на весну 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку серйозні життєві перешкоди - детальніше у матеріалі Styler

Гороскоп 2020 попереджає, кому із знаків Зодіаку варто поберегти своє емоційне і фізичне здоров'я у березні.

Астролог Павло Глоба назвав двох представників зодіакального кола, які на початку цієї весни можуть зіткнутися з серйозними викликами від Всесвіту. Кому варто побоюватися - в матеріалі Syler.

Рак

Раку знадобиться зібрати всі емоційні і фізичні сили для перемоги над навалившимися проблемами у березні 2020 року. Астролог вважає, що Рак буде крутитися як муха в окропі, щоб встигнути виконати намічені плани, і приділити час вимогливій другій половині.

Особисті стосунки Рака в березні опиняться під ударом, який витримають тільки перевірені часом пари. Іншим же доведеться переживати період розставання, звільнивши місце для нових почуттів.

Крім того Раку доведеться витратитися для підтримки здоров'я рідних людей. Тим не менш, світла смуга не за горами, і удача вже на порозі вашого дому.

Козеріг

У березні 2020 року Козерога очікують метушня, турботи і рішення складних питань. Представники знаку раптово стануть потрібні відразу всім: родині, колегам, з'являться далекі родичі, які також попросять про допомогу. Згадають про Козерога і друзі, яким без нього здасться сумно.

Зрештою бурхлива діяльність втомить Козерога. До кінця місяця захочеться тиші і самоти. Кохана людина обрадує шикарним подарунком. Астролог радить звернути увагу на здоров'я, а можливо, буде потрібно звернення до лікаря.