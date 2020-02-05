Жизнь с чистого листа: эти знаки Зодиака ждут крутые перемены весной

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для главных везунчиков весны 2020

Гороскоп 2020 сулит некоторым знакам Зодиака грандиозные жизненные перемены в различных сферах. Известный астролог Павел Глоба считает, что трем представителям зодиакального круга удастся сделать настоящий прорыв уже в начале весны 2020 года. Жизнь каких знаков начнется с чистого листа этой весной - в материале Styler.

Тельцы

Начало весны окажется очень удачным для Тельцов. Представители знака смогут отдохнуть после напряженной зимы - их ожидает много приятного времени в дружной компании, где Тельцы смогут проявить свое очарование и коммуникабельность. В любых начинаниях Тельцам удастся весьма существенно продвинуться вперед. Интуиция Тельцов обострится, а реакция станет еще более быстрой, благодаря чему представители этого зодиакального созвездия будут моментально схватывать суть происходящего.

Лев

Львы этой весной покажут настоящее упорство и целеустремленность. Благодаря кипящей энергии, представители знака смогут добиться значительных высот уже в марте 2020 года. Для них окажется сущим пустяком пойти на любые поступки ради достижения итоговой цели. Львам удастся выйти на новый уровень жизни, что в особенности отразиться на их личностных отношениях. Именно на любовную сферу большинство Львов будет возлагать наибольшие надежды, уверен Павел Глоба.

Рыбы

В марте 2020 с Рыбами будут происходить довольно необычные и неожиданные события. К примеру, в представителях этого знака Зодиака пробудится такая энергия, что они с легкостью выполнят все дела, к которым длительное время боялись даже подступиться. Чем больше у Рыб будет планов в этот период, тем лучше, иначе они совсем заскучают. Также астролог советует Рыбам присоединиться к кому-то, принять участие в чьих-то задумках, чтобы просто набраться опыта.