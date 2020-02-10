Денежные везунчики февраля: эти знаки Зодиака получат солидную прибыль

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп 2020 сулит трем знакам Зодиака финансовое везение в средине февраля – детально в прогнозе Павла Глобы

Гороскоп 2020 покажет, какие знаки Зодиака смогут обогатиться в феврале. Известный астролог Павел Глоба считает, что именно у этих трех знаков Зодиака наилучшие шансы достичь больших успехов в сфере финансов и карьеры в период с 10 по 16 февраля.

Близнецы

Близнецы будут полны интересных и нестандартных идей, которые есть смысл донести до ушей коллег и начальства. Озвучив свои предложения, они способны сделать большой шаг вперед в своей карьере и получить солидную прибавку к зарплате. Астролог советует Близнецам заняться продвижением своих проектов и идей.

Самые удачные дни: 10, 11, 14 февраля.

Лев

Коммуникабельность Льва принесет ему успех в любых делах, где требуется найти общий язык с окружающими. В деловом общении ему не будет равных. Астролог советует Львам обратить внимание на нужных людей в своем окружении, которые могут показать ему, где "золотая жила".

Самые удачные дни: 11, 13 февраля.

Стрелец

Стрелец целую неделю будет на коне, уверен Павел Глоба. Его уверенность в себе и организаторские способности будут создавать вокруг него ореол успеха. Это прекрасное время для того, чтобы делать карьеру, укрепляя и продвигая свои позиции.

Самые удачные дни: 13, 15 февраля.