Гороскоп: эти знаки Зодиака скоро ждет большой успех

Гороскоп на март 2020 года (коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака в ближайшие дни стоит готовиться к важным позитивным переменам в жизни

Гороскоп на март 2020 от астрологов сулит во второй половине недели некоторым знакам Зодиака важные счастливые перемены в жизни, которые даже способны стать определяющими. Звезды готовят большие позитивные сюрпризы, но и непростые испытания, пройти через которые без определенных потерь или потрясений будет нелегко.

В период с 12 до 19 марта стоит мобилизовать внутренние ресурсы и запастись особой решительностью представителям трех знаков Зодиака. Это касается как личной сферы, так и области здоровья и финансового и карьерного фронтов.

На что стоит обратить повышенное внимание, чтобы кардинальные изменения принесли больше положительных жизненных сдвигов, чем хлопот и беспокойства - читайте в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов "врожденная" способность противостоять внешним раздражителям и упорство преодолевать трудности помогут и в этот непростой период первого весеннего месяца. Астрологи предупреждают, что у представителей этого знака Зодиака сейчас высокие шансы сменить место работы, и звезды в этом им благоволят.

К предложению от другого работодателя не стоит изначально подходить с подозрениями и сразу отмахиваться от новых возможностей - но важно обсудить лучшие для вас условия труда и проявить твердость в вопросе оценивания собственных профессиональных качеств. Так, есть вероятность добиться для себя лучшей должности с большим окладом.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для Козерогов у астрологов также есть предупреждение о важных изменениях в ближайшие дни. Как и в предыдущем случае, они касаются профессиональной сферы - могут поступить тревожные сигналы о необходимости уходить с прежнего места работы, но только вот не стоит впадать в панику. На самом деле в "окне возможностей" можно рассмотреть впереди лучшие места для карьеры, на которые ранее вы могли не особо обращать внимание. И это фактически может стать счастливой "путевкой" в будущее. Есть вероятность, что привычная сфера вашей деятельности также будет расширена.

Очевидно, что перед Козерогами станет непростой вопрос о необходимости делать первый шаг в другую сторону, или же максимально "вцепиться" в нынешнее место работы, доказать руководству свою высокую квалификацию и может даже добиться премии или лучших условий оплаты труда.

Водолей (21.01 - 20.02)

Важные счастливые перемены и успех Водолеям готовит первая половина марта, и касаются они преимущественно личной сферы. Спокойно и обдуманно принимать судьбоносные решения представителям этого знака Зодиака помогут характерные для них высокие аналитические способности и рациональность.

Это могут быть путешествия или смена места жительства на определенный срок, что сопряжено впоследствии и с другой работой.

А еще Водолеям стоит обратить внимание на свое здоровье и питание, что в период весеннего авитаминоза важно вдвойне.

Как сообщалось ранее, год Белой Металлической Крысы обещает в первый месяц весны быть для трех знаков Зодиака весьма благосклонным в финансовом плане.