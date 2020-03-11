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Гороскоп: ці знаки Зодіаку скоро чекає великий успіх

STYLERЖиття    11.03.2020 - 21:05
Гороскоп: ці знаки Зодіаку скоро чекає великий успіх
Гороскоп на березень 2020 року (колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку в найближчі дні варто готуватися важливих позитивних змін у житті

Гороскоп на березень 2020 від астрологів обіцяє у другій половині тижня деяким знакам Зодіаку важливі щасливі зміни в житті, які навіть здатні стати визначальними. Зірки готують чималі позитивні сюрпризи, але й непрості випробування, пройти через які без певних втрат чи потрясінь буде нелегко.

У період з 12 до 19 березня варто мобілізувати внутрішні ресурси та запастися особливою рішучістю представникам трьох знаків Зодіаку. Це стосується як особистої сфери, так і області здоров'я та фінансового та кар'єрного фронтів.

На що варто звернути підвищену увагу, щоб кардинальні зміни принесли більше позитивних життєвих зрушень, ніж клопоту і занепокоєння - читайте в матеріалі Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнів "вроджена" здатність протистояти зовнішнім подразникам і завзятість долати труднощі допоможуть і в цей непростий період першого весняного місяця. Астрологи попереджають, що у представників цього знака Зодіаку зараз високі шанси змінити місце роботи, і зірки в цьому до них прихильні.

До пропозиції від іншого роботодавця не варто спочатку підходити з підозрами й відразу відмахуватися від нових можливостей - але важливо обговорити кращі для вас умови праці та проявити твердість у питанні оцінювання власних професійних якостей. Так, є ймовірність домогтися для себе кращої посади з більшим окладом.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Для Козерогів у астрологів також є попередження про важливі зміни найближчими днями. Як і в попередньому випадку, вони стосуються професійної сфери - можуть надходити тривожні сигнали про необхідність йти з колишнього місця роботи, але тільки от не варто впадати в паніку. Насправді у "вікні можливостей" можна розгледіти попереду кращі місця для кар'єри, на які раніше ви могли не особливо звертати увагу. І це фактично може стати щасливою "путівкою" у майбутнє. Є ймовірність, що звична сфера вашої діяльності також буде розширена.

Очевидно, що перед Козерогами стане непросте питання про необхідність робити перший крок в інший бік, або ж максимально "вчепитися" в нинішнє місце роботи, довести керівництву свою високу кваліфікацію і може навіть досягти премії або кращих умов оплати праці.

Водолій (21.01 - 20.02)

Важливі щасливі зміни та успіх Водоліям готує перша половина березня, і стосуються вони переважно особистої сфери. Спокійно та обдумано приймати доленосні рішення представникам цього знаку Зодіаку допоможуть характерні для них високі аналітичні здібності та раціональність.

Це можуть бути подорожі чи зміна місця проживання на певний період, що пов'язане згодом і з іншою роботою.

А ще Водоліям варто звернути увагу на своє здоров'я і харчування, що в період весняного авітамінозу важливо подвійно.

Як повідомлялося раніше, рік Білого Металевого Щура обіцяє в перший місяць весни бути для трьох знаків Зодіаку вельми прихильним у фінансовому плані.

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