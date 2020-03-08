Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: кому повезет с 9 по 15 марта

Гороскоп на март 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому в ближайшую неделю стоит расслабиться, а кому - остерегаться аферистов

Гороскоп на март 2020 года гласит, что месяц будет весьма сложным во всех отношениях. Астрологи рекомендуют быть внимательными в финансовых вопросах, не конфликтовать с окружающими и постараться все проблемы решать сразу, а не откладывать на потом.

Также астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 9 по 15 марта.

Овны. У представителей этого знака Зодиака ожидается эмоциональная неделя и звезды указывают на то, что не стоит сильно огорчаться по поводу хлопот и неурядиц. Неделю стоит посвятить отдыху и веселье. Не стоит перегружать сознание негативными мыслями, а направить свою энергию на позитивное общение с близкими. Одиночество на этой неделе противопоказано.

Телец. Звезды сулят созидательную и спокойную неделю. Стоит избавиться от обид, а сознание – от ненужного. Возможны хлопоты и неурядицы на работе, которые быстро решаться. Неделя прекрасно подходит для отдыха и работы, любви и наслаждения.

Близнецы. Начало недели будет наполнено переживаниями, однако врожденный позитив поможет справиться с этим напряжением. Звезды сулят успех в любви, а дела сдвинутся с мертвой точки. Все трудные задачи начнут решаться, а успех в бизнесе гарантирован. Астрологи советуют не откладывать важное на потом.

Рак. Первая половина недели у Раков будет не очень удачной, возможна лень, апатия и отсутствие радости. В конце недели возможно прозрение, а звезды снова вернутся в позитивное положение. На выходных есть шанс кардинально изменить свою жизнь, но астрологи предупреждают – о своих планах лучше помалкивать.

Лев. Неделя начнется с важных событий и судьбоносных встреч, хотя на первый взгляд они таковыми не покажутся. Начало недели может омрачиться неурядицами в бизнесе или на работе. Придется принять важное решение, от которого зависит будущее. В конце недели стоит уделить время себе: купить обновку, изменить прическу или повеселиться в компании друзей. Звезды советуют не впадать в уныние, чтобы не происходило.

Дева. Неделя будет идеальной для покупок, крупных капиталовложений, инвестиций в образование, развитие или во внешность. Девам придется на этой недели от чего-то отказаться, но в результате это сделает их счастливее. Стоит быть терпимее с близкими людьми, так как могут возникнуть конфликты, которые потом будет трудно уладить.

Весы. Астрологи рекомендуют позаботиться о близких людях, в особенности – о своих вторых половинках. Им на этой неделе понадобиться тепло и поддержка. На этой недели возможны проблемы с финансами – звезды сулят встречи с манипуляторами и аферистами. Не стоит давать в долг, оформлять кредиты или совершать дорогие покупки. Выходные стоит посвятить прогулке на свежем воздухе.

Скорпион. Ближайшая неделя будет наполнена общением, чувственностью и любовью. Возможно, неожиданное знакомство изменит жизнь Скорпиона до неузнаваемости. Астрологи советуют сдерживать ревность, особенно на выходных. Чтобы не держать негатив в себе, и не портить нервы близким – стоит заняться физической активностью или работой по дому.

Стрелец. Постарайтесь на этой неделе не привлекать чужого внимания и не испытывать отношения с близкими на прочность. Не стоит рисковать понапрасну и конфликтовать с чужими людьми. Все ссоры могут отразиться не только на настроении, но и на удаче. Неделю стоит посвятить работе, которая требует большого объема сил и энергии, при чем астрологи советуют справляться с делами самостоятельно.

Козерог. Время серьезных перемен. Астрологи рекомендуют не проявлять излишнюю требовательность к близким людям или конфликтовать, а проявить взаимопонимание, доброту и чуткость. Неделя хорошо подходит для творческой деятельности, командировок, саморазвития и смены обстановки.

Водолей. Стоит ограничить тяжелую или раздражающую работу, так как это потянет за собой неурядицы. Неделю стоит посвятить полноценному отдыху, отправиться в путешествие или навестить родителей. Астрологи рекомендуют в ближайшую неделю начинать новые проекты, искать новые знакомства и расширять кругозор.

Рыбы. Представителей этого знака Зодиака ожидает прилив сил и удача. Неурядицы почти не коснуться Рыб, хотя возможны небольшие стрессы. На этой неделе придется принимать важные решения, а дела сдвинутся с мертвой точки. Астрологи советуют прислушаться к себе и своей интуиции, так как в ближайшие дни появится возможность изменить себя, стать лучше и мудрее.