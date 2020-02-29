Гороскоп на март 2020: астрологи рассказали о главной опасности всей весны

Гороскоп на 2020 год гласит, что для большинства знаков Зодиака високосный год станет началом важных изменений в жизни, откроет новые возможности и принесет счастье в личной жизни.

Однако март станет очень напряженным месяцем для многих знаков Зодиака из-за крайне неудачных дат. Астрологи назвали эти даты и предупредили, кому и когда стоит быть более внимательным в первый месяц весны.

6 марта

Астрологи назвали этот день – днем срыва планов, так как в этот период Луна растет и находится в Знаке Рака. Могут быть странные моменты в работе, в бизнесе, в романтических отношениях. Могут всплыть старые проблемы или внезапно появиться новые. Астрологи советуют не отказываться от намеченных планов и продолжать делать то, что задумано, даже если не хочется. Выполнить все свои обещания в этот день нужно обязательно.

13 марта

В первый месяц весны 13 число выпадает на пятницу и как утверждают астрологи, эта пятница станет самой опасной не только в марте и, но во всем 2020 году. Проблемы будут появляться буквально ниоткуда, но стоит их максимально быстро решать и не откладывать на потом.

Если намечаются проблемы в личных отношениях – стоит спокойно обо всем поговорить с близким человеком. Все дела в этот день нужно завершить, несмотря на раздражение и усталость.

19 марта

Этот день станет напряженным для творческих людей. Он принесет проблемы с памятью, с интеллектуальным мышлением, с обучением. Астрологи рекомендуют студентам в этот день немного перевести дух и сконцентрироваться на тех задачах, которые не требуют запоминания большого объема информации. Кроме того, не стоит в этот день сильно перегружать себя работой, а заняться уборкой или прогуляться на свежем воздухе.

24 марта

День мощного энергетического диссонанса, которые принесет много проблем и неурядиц. Это будет неприятное Новолуние, так как Луна будет находиться в знаке Овна. В этот день, по словам астрологов, могут быть проблемы с эмоциональным состоянием и здоровьем. Возможно обострение чувства тревоги и конфликты с окружающими. Астрологи рекомендуют не принимать поспешных решений и избегать ссор.

28 марта

День вспышек ревности и зависти. В этот день возможны серьезные конфликты с близкими людьми. Влюбленные могут пережить кризис в отношениях, может возникнуть недопонимание и охлаждение. Продуктивность в этот день упадет, возможны срывы планов и конфликты.