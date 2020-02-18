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Весна приготовила приятный сюрприз: эти знаки Зодиака ожидают серьезные изменения

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 06:33
Весна приготовила приятный сюрприз: эти знаки Зодиака ожидают серьезные изменения
Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым весна принесет невероятную удачу и счастье

Гороскоп на 2020 год гласит, что весной начнутся серьезные изменения в жизни практически всех представителей зодиакального созвездия. Год Белой Крысы принесет многим кардинальные перемены, новые знакомства, путешествия и встречи с теми, кто принесет счастье в личной жизни.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым весна принесет невероятную удачу, успех и положительную энергию.

Телец

Весна для Тельцов станет периодом серьезного продвижения вперед. И это будет касаться не только работы, финансового благополучия, а и сердечных дел. В ближайшие месяцы звезды будут на стороне Тельцов, а это будет проявляться в получение приятных подарков от судьбы в виде наследства, карьерного роста, приятных встреч, развития любовных отношений, возможностей для достижения намеченных целей.

Дева

Звезды приготовили для представителей этого знака на весну множество приятных сюрпризов. Основное направление – это любовная сфера. Астрологи отметили, что Девы обеих полов могут встретить этой весной человека, который станет для них родственной душой. У семейных Дев отношения заиграют новыми красками и станут еще крепче.

Весы

На смену черной полосе, которой закончился 2019 год, придет светлая полоса у Весов. Именно этой весной они снова смогут ощутить себя счастливыми. Все неприятности на работе и в личной жизни уйдут, а вместо них придет заслуженное и давно ожидаемое счастье. Весной стоит уделить время саморазвитию, а свободное время стоит посвятить близким людям.

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