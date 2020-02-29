Гороскоп на березень 2020: астрологи розповіли про головну небезпеку усієї весни

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що для більшості знаків Зодіаку високосний рік стане початком важливих змін у житті, відкриє нові можливості та принесе щастя в особистому житті.

Однак березень стане дуже напруженим місяцем для багатьох знаків Зодіаку через вкрай невдалі дати. Астрологи назвали ці дати та попередили, кому і коли варто бути більш уважним у перший місяць весни.

6 березня

Астрологи назвали цей день – днем зриву планів, через те, що в цей період Місяць росте і знаходиться в Знаку Рака. Можуть бути дивні моменти в роботі, в бізнесі, в романтичних стосунках. Можуть спливти старі проблеми або раптово з'явитися нові. Астрологи радять не відмовлятися від намічених планів і продовжувати робити те, що задумано, навіть якщо не хочеться. Виконати всі свої обіцянки в цей день потрібно обов'язково.

13 березня

У перший місяць весни 13 число припадає на п'ятницю і як стверджують астрологи, ця п'ятниця стане найнебезпечнішою не тільки в березні, але у всьому 2020 році. Проблеми будуть з'являтися буквально нізвідки, але варто їх максимально швидко вирішувати та не відкладати на потім.

Якщо намічаються проблеми в особистих стосунках варто спокійно про все поговорити з близькою людиною. Всі справи в цей день потрібно завершити, всупереч роздратуванню і втомі.

19 березня

Цей день стане напруженим для творчих людей. Він принесе проблеми з пам'яттю, з інтелектуальним мисленням, з навчанням. Астрологи рекомендують студентам в цей день трохи перевести дух і сконцентруватися на тих завданнях, які не вимагають запам'ятовування великого обсягу інформації. Крім того, не варто в цей день сильно перевантажувати себе роботою, а зайнятися прибиранням або прогулятися на свіжому повітрі.

24 березня

День потужного енергетичного дисонансу, які принесе багато проблем і негараздів. Це буде неприємне Молодик, бо Місяць буде перебувати в знаку Овна. В цей день, за словами астрологів, можуть бути проблеми з емоційним станом і здоров'ям. Можливе загострення почуття тривоги та конфлікти з оточенням. Астрологи рекомендують не приймати поспішних рішень і уникати сварок.

28 березня

День спалахів ревнощів і заздрості. У цей день можливі серйозні конфлікти з близькими людьми. Закохані можуть пережити кризу у відносинах, може виникнути непорозуміння та охолодження. Продуктивність в цей день впаде, можливі зриви планів і конфлікти.