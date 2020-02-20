Гороскоп на март: эти знаки Зодиака весной встретят настоящую любовь

Гороскоп на март 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп 2020 подскажет, кто встретит истинную любовь в марте

Гороскоп на март 2020 сулит некоторым знакам Зодиака серьезное везение в любовных делах. Известный астролог Павел Глоба назвал троих представителей зодиакальных созвездий, которые имеют наиболее высокие шансы встретить свою вторую половинку уже в начале этой весны. Кто счастливчики, которым повезет на любовном фронте - в материале Styler.

Овны

Одиноких Овнов ждет везение уже с первых дней марта. Вокруг них будут постоянно мелькать интересные люди, что сделает первый месяц весны насыщенным встречами и приятным общением. Астролог считает, что из многочисленного количества собеседников Овны сумеют разглядеть родственную душу.

Женатым Овнам захочется освежить свои отношения. Хотя инициативу они проявлять не будут, а захотят активных действий от партнера.

Близнецы

Одиноким Близнецам звезды сулят счастливую встречу, если представители знака смогут отказаться от завышенных требований. Павел Глоба считает, что Близнецам может достаться великолепный спутник. Виртуальные знакомства вряд ли окажутся многообещающими, поскольку реальная встреча принесет разочарование. Астролог советует больше гулять, ходить в кино и бывать в компаниях друзей, чтобы оказаться на виду.

А вот служебный роман практиковать нежелательно - все может закончится скандалом и увольнением.

Козерог

Приятные знакомства ожидаются в последней декаде марта, но это не повод первую половину месяца проводить в заточении. Астролог допускает, что "ваш человек" в это время будет присматриваться и решаться на активные действия, поэтому нужно почаще выходить в люди.

Семейных представителей знака ждет как примирение с партнером, так и окончательный разрыв. Все зависит от самих Козерогов и их планов на будущее.