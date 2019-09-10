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Місто під Дніпром на межі екологічної катастрофи: люди залишилися без води (відео)

STYLERЖиття    10.09.2019 - 10:23
Місто під Дніпром на межі екологічної катастрофи: люди залишилися без води (відео)
Еко-катастрофа під Дніпром (Колаж РБК-Україна)

У Дніпропетровській області мешканці не можуть користуватися водопровідною водою

У Дніпропетровській області в місті Вільногірськ виникла екологічна катастрофа. Місцеві жителі не можуть користуватися водопровідною водою,адже водозабір не справляється зі своїми обов'язками. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці активіст Віктор Звягінцев. Також він опублікував відео, що підтверджує цей факт.

Наголошується, що 9 вересня місце НП відвідала комісія міськвиконкому з представниками громадськості.

Така ситуація з водою триває вже другу добу. Місцева влада стверджує, що роблять все можливе, щоб виправити ситуацію з водою.

В коментарях до посту люди висловили свою думку з приводу еко-катастрофи.

  • Та не лише ж у Вільногірську.... У Вільногірську вода ще додатково очищується, а від села до Вільногірська (наприклад, Домоткань, Пушкарівка і т. д.) користуються набагато гіршою водою. Після аналізу сан.станції виявилось що норми перевищуються в тисячі разів, виявлено кишкову паличку....
  • КП ДОР "Аульський водовід" ще у 2017 році звертався до Кабінету міністрів України з пропозицією налагодити постачання якісної питної води для мешканців м. Прилуки, м. Верхівцево, а також прилеглих селищ Верхньодніпровського та Криничанського районів, шляхом будівництва нового водопроводу. Фінансування розробки та реалізації проектів по водозабезпеченню територіальних громад можливо в межах загальнодержавної цільової програми "Питна вода України".

Місто під Дніпром на межі екологічної катастрофи: люди залишилися без води (відео)Скріншот коментарів (Віктор Звягінцев/Facebook)

Як ми раніше повідомляли, у Харкові зафіксовано масштабний мор риби на Жовтневому водосховищі (річка Уда) та екологи почали говорити про екологічну катастрофу.

А також ми писали, що в українських водах з'явився дуже небезпечний краб, який переносить серйозне захворювання і знищує рибу.

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