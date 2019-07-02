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Экологическая катастрофа в Киеве: в озерах массово гибнет рыба (фото)

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 15:22
Экологическая катастрофа в Киеве: в озерах массово гибнет рыба (фото)
В Киеве в озерах массово гибнет рыба (коллаж: РБК-Украина)

Мор рыбы в Киеве начался после обработки зеленых насаждений ядом

В озерах Киева массово гибнет рыба. О экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, сообщила пользователь Facebook Светлана Короленок. 

Женщина пишет, что сделала фотографии погибшей рыбы около 15:00 в понедельник, 1 июля. Известно, что перед дождем, который прошел в столице в четверг, 27 июня, территорию парка обработали ядом от клещей.

 

В Киеве в озерах массово гибнет рыба (фото: facebook.com/sveta.korolenok)

Очевидно, яд попал в воду вместе с дождевой водой. Светлана Короленок озвучила и позицию руководства Голосеевского национального природного парка, где женщине сказали, что обработку от клещей с ними не согласовывали.

 

В Киеве в озерах массово гибнет рыба (фото: facebook.com/sveta.korolenok)

Судя по состоянию рыбы, которая уже успела мумифицироваться, мор в озере начался несколько дней назад. 

Женщина обратилась к ряду чиновников с просьбой разобраться в ситуации, чтобы выяснить причины произошедшего и наказать виновных.

Экологическая катастрофа в Киеве: в озерах массово гибнет рыба (фото)

В Киеве в озерах массово гибнет рыба (скрин: facebook.com/sveta.korolenok)

Отметим, что пользователи сети обеспокоены экологической ситуацией в столичном национальном парке. Они оставляют множество комментариев, опасаясь, что риску также подвержены и остальные животные, населяющие озера.

"Причина, видимо, официальная будет - отсутствие кислорода в воде, нам это лепили в 2014 году по реке Конек, я уверен сброс органики - 100%", - предположил один из пользователей.

"Главное в этой ситуации, что многое не согласуется с НПП Голосеевский. Поэтому, видимо, уже необходимо напомнить об обязанностях дирекции парка и УЗН Голосеевского района?!" - предложила еще один комментатор.

"Чтобы дальше не пошло... Черепахи, птицы, грызуны. Может, нужно срочно пробу воды на экспертизу нести?" - обеспокоена пользователь Facebook.

Экологическая катастрофа в Киеве: в озерах массово гибнет рыба (фото)

В Киеве в озерах массово гибнет рыба (скрин: facebook.com)

К слову, в Днепре недавно массово погибла рыба. Тревогу забили жители Канева, которые увидели тысячи мертвых рыб и раков не только в воде, но и на побережье. Экологи предполагают, что воду отравили химикатами с предприятий, расположенных выше по течению.

Напомним, загрязнение реки Рось из-за утечки химикатов в водоем в результате ДТП 9 июня в Винницкой области привело к тому, что жителям села Збаржевка запретили пить воду из колодца.

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