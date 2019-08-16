Экологическая катастрофа в Харькове: экологи в панике из-за мора рыбы

Массовый мор рыбы в Харькове (Коллаж РБК-Украина)

Несколько тысяч рыб погибли в двух разных водоемах

В Харькове зафиксирован масштабный мор рыбы на Октябрьском водохранилище (река Уды) и экологи начали говорить об экологической катастрофе. Об этом пишет Depo.Харьков.

Представители Государственного рыбного агентства обнаружили в реке Уды, недалеко от "Птичьего рынка" гибель рыбы и раков. Как отметили специалисты, в воде насчитали около двух тысяч погибших рыб различных видов. Причина гибели – недостаток кислорода.

"Также на водоеме наблюдаются в небольшом количестве живые экземпляры, которые держатся у поверхности и хватают кислород. Уровень воды в реке в пределах нормы, вода зеленовато-белого цвета без характерного запаха. Со слов свидетелей, на поверхности были маслянистые пятна", - сообщили в агентстве.

Массовый мор рыбы в Харькове

Еще через несколько дней мор рыбы был обнаружен в другом месте – возле поселка Чкаловское Чугуевского района. Там специалисты насчитали 1,5 погибших экземпляров.

"Уровень воды в пруду снижен, наблюдается цветение воды сине-зелеными водорослями. Вода светло-зеленого цвета с характерным запахом", - сообщили эксперты.

Массовый мор рыбы в Харькове

Они объяснили, что оба случая являются уникальными и для того, чтобы установить точную причина мора рыбы, нужно провести дополнительные лабораторные исследования и экспертизу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что подобный инцидент произошел в одном из озер столицы – оттуда вывезли почти 80 килограмм погибшей рыбы.

А также мы сообщали о том, что в украинских водах появился очень опасный краб, который переносит серьезное заболевание и уничтожает рыбу.