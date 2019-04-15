Горит часть истории: пожар в Нотр-Дам де Пари шокировал мир (фото, видео)

Пожар в Соборе Парижской Богоматери назвали настоящей трагедией
В Париже в Соборе Богоматери (Нотр-Дам де Пари) 15 апреля вспыхнул мощный пожар, в результате чего уже обвалился шпиль и крыша легендарного сооружения, одного их главных символов французской столицы. Фасад собора и часть окружающих его конструкций устояли. Предварительно причиной возгорания назвали работы по реставрации католического храма.
В сети показан пожар в режиме реального времени. Также в интернете очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места происшествия.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери (фото: facebook.com/ruslan.dnepr)
К сожалению, огонь нанес памятнику готической архитектуры настолько серъезные повреждения, что по словам представителя собора Андре Фино - часть здания, основанного в 1163 году, утрачена безвозвратно.
Речь идет о несущей конструкции 13 и 19 веков. Дело в том, что с 1235 года в соборе вносились большие изменения. В 19-м столетии под руководством Виолле-ле-Дюка біла отреставрирована поврежденная в Революцию скульптурная часть, восстановлены витражные розы нефа и возведен новый шпиль вместо утраченного.
Пожар в Нотр-Дам де Пари 15 апреля (видео: facebook.com/alexeyknignik)
Также представители собора рассказали, что все части деревянного интерьера - в огне.
Толпы людей вокруг собора Парижской Богоматери поют Аве Марию. Существует вероятность, что собор уже не спасти.
Нотр-Дам де Пари является одиним из первых больших готических соборов c шестичастным нервюрным сводом. Высота собора составляет 35 м, длина - 130 м, ширина - 48 м. Высота колоколен достигает почти 70 метров.
Отметим, что в Нотр-Дам де Пари могли находиться величайшие христианские реликвии - Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса Христа.
Видео: twitter.com/SadiqKhan
В то же время по информации активиста Андрея Шкиля, реликвии, которые были в Нотр Дам, удалось спасти.
Свои соболезнования в связи с ужасным инцидентом уже принесли лидеры нескольких держав.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери (фото из twitter.com)
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, пожар стал ударом для целой нации. В своем Twitter он написал, что сегодня горит часть их самих.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери (фото из twitter.com)
Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери не привел к гибели или ранению людей. Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Также было принято решение эвакуировать людей из острова Сите.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери (фото из twitter.com)
В социальных сетях шокированы пожаром в Соборе Парижской Богоматери, который называют настоящей трагедией.
Пожар в Нотр-Дам де Пари 15 апреля (фото из twitter.com)
Напомним, что в Бангкоке в результате пожара в торговом центре недавно погибли три человека и ранены по меньшей мере восемь человек.