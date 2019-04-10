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В торговом центре Бангкока произошел пожар, есть жертвы

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 17:04
В торговом центре Бангкока произошел пожар, есть жертвы
Фото: пожар в Бангкоке (twitter.com/ben_hummer)

Пожар произошел на седьмом этаже многоэтажного ТЦ Central World

В результате пожара в торговом центре в Бангкоке (Таиланд) погибли три человека и ранены, по меньшей мере, восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

В туристической части Бангкока произошел пожар на седьмом этаже многоэтажного ТЦ Central World. По предварительной информации, пожар начался в складском помещении, которое было заполнено бумагой. 

Как сообщает Mirror, некоторые пожарные выходы были заблокированы. Тысячи людей в панике старались покинуть здание торгового центра. 

Во время пожара погибли три человека. Посетители или сотрудники центра, оказались отрезанными огнем от выходов и выпрыгнули из окон здания. 

На данный момент, сотрудники спасательных служб стараются локализировать пожар.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области произошел пожар на сахарном заводе.  По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.

Кроме того, в Париже произошел пожар в многоэтажном жилом доме, что впоследствии стало причиной взрыва в здании. 

Также, 6 апреля в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время ликвидации пожара в квартире дома в Шевченковском районе столицы погиб человек.

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