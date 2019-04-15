Горить частина історії: пожежа в Нотр-Дам де Парі шокувала світ (фото, відео)

Пожежу в Соборі Паризької Богоматері назвали справжньою трагедією
У Парижі, в Соборі Богоматері (Нотр-Дам де Парі) 15 квітня спалахнула потужна пожежа, в результаті чого вже обвалився шпиль і дах легендарного споруди, одного з головних символів французької столиці. Фасад собору і частина оточуючих його конструкцій встояли. Попередньо причиною загоряння назвали роботи з реставрації католицького храму.
У мережі показано пожежу в режимі реального часу. Також в інтернеті очевидці події публікують фото та відео з місця події.
Пожежу в Соборі Паризької Богоматері (фото: facebook.com/ruslan.dnepr)
На жаль, вогонь завдав пам'ятнику готичної архітектури настільки серйозні ушкодження, що за словами представника собору Андре Фіно - частина будівлі, заснованої в 1163 році, втрачена безповоротно.
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (відео: YouTube / RTR TRUTH MEDIA)
Йдеться про несучі конструкції 13 і 19 століть. Справа в тому, що з 1235 року в соборі вносилися великі зміни. У 19-му столітті, під керівництвом Віоллє-ле-Дюка біла відреставрована пошкоджена в Революцію скульптурна частина, відновлені вітражні троянди нефа і зведений новий шпиль замість втраченого.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі 15 квітня (відео: facebook.com/alexeyknignik)
Також представники собору розповіли, що всі частини дерев'яного інтер'єру - у вогні.
Натовпи людей навколо собору Паризької Богоматері співають Аве Марію. Існує ймовірність, що собор вже не врятувати.
Нотр-Дам де Парі є одиним з перших великих готичних соборів c шестичастным нервюрным склепінням. Висота собору становить 35 м, довжина - 130 м, ширина - 48 м. Висота дзвіниць сягає майже 70 метрів.
Зазначимо, що в Нотр-Дам де Парі могли перебувати найбільші християнські реліквії - Терновий Вінець і частина Хреста, з якого зняли Ісуса Христа.
Відео: twitter.com/SadiqKhan
У той же час за інформацією активіста Андрія Шкіля, реліквії, які були в Нотр Дам, вдалося врятувати.
Свої співчуття у зв'язку з жахливим інцидентом вже принесли лідери кількох держав.
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (фото з twitter.com)
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, пожежа стала ударом для цілої нації. У своєму Twitter він написав, що сьогодні горить частина їх самих.
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (фото з twitter.com)
Сильна пожежа в соборі Паризької Богоматері не призвела до загибелі або поранення людей. Займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Також було прийнято рішення евакуювати людей з острова Сіте.
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (фото з twitter.com)
У соціальних мережах шоковані пожежею в Соборі Паризької Богоматері, яку називають справжньою трагедією.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі 15 квітня (фото із twitter.com)
Нагадаємо, що у Бангкоку в результаті пожежі в торговому центрі нещодавно загинули три людини і поранені щонайменше вісім чоловік.