На горищі старого волинського храму знайшли унікальну 300-річну ікону Почаївської Божої Матері (фото)

У чому унікальність знахідки

Насамперед пам'ятка іконописного мистецтва була створена у 18 столітті, тому її вік становить приблизно 300 років.

Однак, крім стародавності, під зображенням ікони Почаївської Божої Матері, може бути інша ікона, написана у 17 столітті.

"Враховуючи те, що ікона в поганому стані, спочатку потрібно розчистити її від нашарування пилу. Після цього, ікону відвезуть на рентген-дослідження. Залежно від дослідження будемо дивитися, чи є ще нашарування, бо є тенденції, що це може бути", - розповів музейник Юрій Велінець в коментарі виданню Район.in.ua.

Унікальну ікону знайшли в Хресто-Воздвиженському храмі села Заболотці (фото: facebook.com/novovolynsk.city)

Дослідження вже почалися

Сам Юрій повідомив на своїй сторінці у Facebook, що здогадки про наявність ще однієї ікони на полотні виявилися правдивими.

"Ікона з трьох хронологічних проміжків із трьома сюжетами. Завдяки клопіткій роботі виявлено такі ось цікаві деталі ікони із храму села Гряди. Подальші дії тривають, що постійно вражають новими відкриттями", - написав він.

Так, на іконі Почаївської Божої Матері знайшли елементи 18, початку та середини 20 століть.

Під іконою знайшли ще одне давнє зображення (фото: facebook.com/YuraVelinets)

Релігійна громада передала пам'ятку в історичний музей Нововолинська. Тут на неї чекають комплексні дослідження. Також під час роботи в храмі науковці провели обстеження пам'яток і виявили багато деталей, які потребують інших досліджень.