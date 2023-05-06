Чому у будинку падає ікона: суть важливої прикмети

Вважається, коли падає ікона в будинку - це поганий знак, що попереджає про наближення нещастя, горя або втрати. Згідно з прикметою - це особливе застереження Вищих Сил, на яке необхідно звернути увагу.

Чому в домі падає ікона та що може статись - читайте на Styler нижче .

Найчастіше ця прикмета попереджає про хворобу когось із членів родини. Особливо поганим знаком вважали те, коли ікона при падінні розбилась.

Впасти образ може і до негараздів, нещасть в житті. Зазвичай ікона падає, коли вдома нікого немає.

Також згідно з повір'ям, то ікона, яка впала сигналізує про те, що в домі є нечиста сила. Зазвичай падає ікона в тому місці, де знаходиться згусток негативної енергетики.

Якщо ікона впала у будинку, то попросіть у неї вибачення за те, що така неприємність сталася з образом у вашому домі, і прочитайте перед нею молитву "Отче наш". Розбитий образ же необхідно зібрати весь, до останнього уламку, і віднести до церкви.

Чи можна дарувати ікону

Раніше вважали, що саме через ікону заздрісні люди наводили порчу на людину. Тому пращури вважали, що ікону можна приймати як подарунок тільки від людей з добрими помислами.

До того ж вважається, що не можна дарувати власноруч вишиті або намальовані ікони. Багато хто вважає, що не можна молитися біля ікон, створених простими людьми. Виправити це можна, освятивши її у церкві.

Викидати ікону не можна

Ікону ні в якому разі не можна викидати. Якщо вона зламалася, рекомендується віддати її на реставрацію.

Також такі речі найкраще принести до церкви.

Зазвичай всі ці старі вироби, які не підлягають реставрації, просто спалюють у спеціальних печах, а попіл закопують в саду, в якості добрива.